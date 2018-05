Stellt die Quizfragen: Kerstin Flaßkamp unterrichtet an der Ratsschule in Melle unter anderem Chemie. Foto: Karsten Grosser

Melle. Könnten Sie mit Ihrem Wissen heute noch in der Schule bestehen? Kerstin Flaßkamp, Lehrerin für Chemie an der Ratsschule in Melle, hat zehn Fragen zusammengestellt, mit denen Unterrichtsstoff der Klasse 10 (Oberschule) abgefragt wird. Wie gut schneiden Sie ab?