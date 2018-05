Melle. Den Vorschlag des Meller Wolfsberaters Meinhard Krüger vor einer Woche, den Wolf in das Jagdrecht aufzunehmen, hält der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) für eine Scheindebatte.

Melle. Diplombiologe Andreas Peters, Vorsitzender des Nabu Osnabrück, und Hendrik Spiess, Nabu-Wolfsbotschafter, nahmen Stellung.

Fiele der Wolf unter das Jagdrecht, so die Nabu-Argumentation, müsste für ihn als streng geschützte Art nach EU-Recht allerdings automatisch eine ganzjährige Schonfrist gelten, sodass sich faktisch nichts änderte. 79 Prozent der Menschen in Deutschland hätten keine Angst vor dem Wolf.

In Schweden sind Lizenzjagden auf Wölfe erlaubt. Auch Finnland sei aber als Vorbild für den Umgang mit dem Wolf völlig ungeeignet: „Die EU-Kommission fordert Schweden bereits seit Jahren dazu auf, dafür zu sorgen, dass die EU-Vorschriften eingehalten werden. Ein Vertragsverletzungsverfahren ist bereits anhängig.“

Stimmungsmache gegen den Wolf?

Peters und Spiess schrieben: „Die Menschen in Deutschland stehen der Anwesenheit des Wolfes nach wie vor positiv gegenüber. Auch wenn es von Teilen der Politik, der Bauern- und Jagdlobby immer wieder Stimmungsmache gegen den Wolf gibt, bleibt das Klima für den Wolf 18 Jahre nach seiner Rückkehr gut.“ Der europaweit streng geschützte Wolf sei nach seiner Ausrottung in Deutschland vor 150 Jahren für die meisten Menschen bis vor ein paar Jahren nur ein Fabeltier gewesen. Deshalb müssten sie wieder lernen, mit dem Wolf zu leben. Dazu gehörten neben Information und Aufklärung auch Unterstützung für Nutztierhalter beim Herdenschutz.

Für den geeigneten Herdenschutzzaun, so die Nabu-Kritik, lege Krüger die „Mindestanforderungen zur Haltung von Säugetieren, etwa in Zoos“, zugrunde. Das sei abwegig und irreführend. Herdenschutzhunde zur Wolfsabwehr seien überdies keine Gefahr für Spaziergänger. Die Hunde seien extrem aufmerksam und könnten Gefahren eigenständig richtig einschätzen. Die Schutzzäune überspringe der Hund nie zum Angriff auf Menschen. Das Aufstellen von Warnschildern „Hier arbeitet ein Herdenschutzhund“ könne helfen, die Distanz zwischen Mensch sowie Herde und Schutzhund zu wahren.

„Hier werden von Herrn Krüger negative Emotionen gegen hoch spezialisierte Hunderassen geschürt, die durch nichts zu belegen sind. Peters und Spiess: „Es ist nachgewiesenermaßen immer noch so, dass der Wolf nur ein Prozent Nutztiere in seiner Nahrung aufweist.“ Das haben wissenschaftliche Untersuchungen im Lausitzer Wolfsgebiet im Nordosten von Sachsen und im angrenzenden südlichen Brandenburg ergeben. Notwendig seien dagegen schnelle finanzielle Hilfe für geschädigte Nutztierhalter in Form von Kompensationszahlungen.