Melle. Diebstahl, Zerstörung, Terminsabotage, grenzenlose Neugierde und Täuschung: Die Anzahl der Vergehen, über die das Schützengericht in Kerßenbrock-Küindorf am Montag zu verhandeln hatte, war lang.

Die humorvolle Gerichtsverhandlung bildet seit Jahren einen der Höhepunkt beim Schützenfest in Kerßenbrock-Küingdorf. Richterin Silvia Fuhge, Staatsanwältin Bernadette Niehaus, Verteidigerin Margarete Nierwettberg und Kassierin Anika Rosensträter hatten in diesem Jahr eine Menge Arbeit, galt es doch, all jene Schützenbrüder und -schwestern zur Rechenschaft zu ziehen, die im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt hatten.

Ab in den Käfig

Den strengen Augen des Gesetzes entgeht niemand. So machte die hohe Gerichtsbarkeit nicht einmal vor dem amtierenden Kaiserpaar halt: Karl-Heinz Stumpe und Bärbel Münchow warf das Gericht bösartige Täuschung vor. Die beiden sollen bei einem Fest in den kaiserlichen Palästen ihre Gäste mit knurrendem Magen nach Hause geschickt haben, und das, obwohl sie eigentlich für ihre Großzügigkeit bekannt sind. Sie sollen bewusst die Stromversorgung lahmgelegt haben, um sich der Bewirtung zu entziehen. So geht das natürlich nicht, befand die Richterin und verurteilte das Kaiserpaar zur Zahlung von 20 Euro pro Person: „Und Eier für das Volk“, verkündete die Richterin sehr zum Vergnügen des Publikums.

Nicht viel besser erging es Sportleiterin Anja König und ihrem Gatten Rainer König-Hawes. Ihnen legte das Gericht zur Last, die Amtspflichten vernachlässigt zu haben. So ward das Ehepaar beim jüngsten Kreisjugendzeltlager nicht gesehen: Angesichts überfluteter Zelte und platschnasser Kinder sei dies eine Katastrophe, befand das Gericht.

Klar, dass die Sportleiterin und ihr Ehegatte unter diesen Umständen in den Schützenkäfig gesperrt und zur Schau gestellt wurden. Und wenngleich die beiden Eingesperrten lauthals protestierten. Es half nichts: Beide mussten einen Obolus zahlen und eine Runde für das Schützengericht bezahlen.

Auch die Musikerverbindungsoffiziere kamen nicht ungeschoren davon. Sie bekleiden verantwortungsvolle Posten, seien sich dessen aber nicht bewusst, berichtete die Staatsanwältin und verlas die Anklageschrift, die Matthias Rosensträter, Dirk Panhorst und Matthias Klocke „Tierwohlgefährdung“ vorwirft.

Dass der Befehl zum Paukenschlag beim Schützenumzug gerade in dem Moment erfolgte, als nebenan die Kühe fröhlich grasten, empfand die Gerichtsbarkeit als schweres Vergehen, zumal das Trio währenddessen Kaltgetränke genoss. Keine Gnade für die Drei: Sie müssen fortan ein Jahr sämtliche Kuhherden in Kerßenbrock hüten, urteilte das Gericht. Die zunehmend größer werdende Zustimmung im Zelt bestätigte die Richtigkeit des Urteils.

Vor das Gericht mussten in der Folge auch Sebastian Spangenberg, Jessica Stumpe, Sven Dittmann, Michael Mönter und Anne Groneck treten. Und je öfter der Hammer fiel, umso mehr füllte sich die „Staatskasse“.

Erlös für Posaunenchor

Ganz übel fiel das Urteil für Thomas und Susanne Witte aus, denn die beiden hätten doch tatsächlich zwei wichtige Termine auf Schützenkreisebene versäumt, nur weil sie ihre Silberhochzeit gefeiert haben. Damit dies zur goldenen Hochzeit nicht wieder passiert, verteilte das hohe Gericht Terminzettel für September 2042. Das Publikum quittierte dies mit johlendem Gelächter. Nicht zuletzt Gerichtsdiener Markus Lohse musste sich vor den Schranken des Gerichts verantworten. Er soll sich an Gerichtsutensilien vergriffen haben. Insbesondere auf die Handschellen soll er ein Auge geworfen haben. Die Staatsanwältin forderte deshalb die fristlose Kündigung. Den Job darf er zwar behalten, eine Zahlung in die Gerichtskasse blieb ihm aber nicht erspart.

Über deren Inhalt kann sich der Posaunenchor Neuenkirchen freuen. Wie immer, wird der Erlös für einen guten Zweck gespendet.