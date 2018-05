„Rundum gelungen, ein Stadtfest zum Verlieben“, so lautete das Fazit der Besucher und Veranstalter des 38. Meller Geranienmarktes am Samstag.

Melle. Schönstes Maiwetter lockte alle Generationen zum Flanieren in die Innenstadt, wo vielfältige kreative Aktionen für gute Stimmung sorgten. Die regional bekannte Veranstaltung ist aber auch international in den belgischen und französischen Partnerstädten beliebt. „Wir fühlen uns hier willkommen“, erzählten Chormitglieder aus Melle in Belgien, während der Bürgermeister Dirk De Maeseneer betonte: „Unsere Partnerschaft ist ein voller Erfolg für Frieden, Demokratie und Freiheit.“

Chor begeisterte

Das Publikum war begeistert über die musikalische Aufführung des belgischen Chores zur Eröffnung und freute sich besonders über das Geburtstagsständchen für Reinhard Scholz. „Heute feiern wir doppelt, denn im Jahr 2019 fällt der Geranienmarkt wegen des 850-jährigen Stadtjubiläums aus. Zwei Feste können wir nicht stemmen“, erklärte der Bürgermeister in seiner Eröffnungsrede. „Es geht nur miteinander. Kaufmannschaft und Stadt, hier insbesondere das Team von Ulrike Bösemann arbeiten Hand in Hand“, so Scholz. Raphael Stock, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Melle City betonte: „Über diese Feste holen wir Kunden aus der Region nach Melle.“

Gerd Kruse startete sein melodisches Carillonkonzert im Rathausturm. „Was macht Ihr da unten?“ Hinter den Rufen der riesigen Mohnblumen verbargen sich die Stelzenläufer Gerald und Mohnfried, der mit Musik im Hut die Kinder entzückte. „Mit Luft, Wasser und viel Liebe wächst du auch. Straßen und Plätze füllten sich bereits mittags. Sonnenschein pur, angenehme Temperaturen um die 25 Grad und laue Frühlingswinde sorgten für unbeschwerte Lebensfreude. Ein buntes Bühnen- und Straßenprogramm mit Tanz, Musik, Modenschauen erfreute die Besucher mit kulturellen und kulinarischen Höhepunkten.

Flohmarkt zog

„Wir wollen handeln“, erklärten die Kunden auf dem Flohmarkt. Der neue Programmpunkt auf dem Geranienmarkt war ein beliebter Publikumsmagnet. Auf der Beinker- Kreuzung gestalteten bekannte Künstler wie Peter Eickmeyer und Christian Aretz mit Hobbymalern drei große Zahlen zum 850. Jubiläum der Stadt.

Die bunten Zahlenblöcke werden im nächsten Jahr durch alle Stadtteile reisen. „Wir malen in der Schul AG und in der Freizeit“, berichteten Leonie Schröter und Tanja Hötker aus Neuenkirchen, die mit Pinsel und Palette ein bleibendes Kunstwerk kreierten. Direkt daneben malte der ehemalige Hochseilartist Alexi Kuby.

Partnerstädte dabei

Vor dem Rathaus präsentierten die Delegationen aus den Partnerstädten ihre Spezialitäten und tranken gemeinsam mit den Besuchern auf Europa. Die Biersorte „Delirium“ mit dem Logo des rosafarbenen Elefanten schmeckt gut gekühlt am besten, während die Amerikaner am Stand des Deutsch-Amerikanischen Freundeskreises frisch gebacken am besten sind.

Ein Großaufgebot an Tanzkids, Tanzmäusen und Jazzgirls kündigte Jutta Dettmann auf der Rathausbühne an. Das Publikum applaudierte begeistert. Den Abschluss des schönen Frühlingstages, der wie ein Sommertag anmutete, bildete die stimmungsvolle Open-Air-Party mit DJ und Life-Musik.