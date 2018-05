Buer. Bei strahlendem Sonnenschein und bestem Sonntagswetter fand am Muttertag der 31. Kunsthandwerkermarkt in der historischen Kirchhofsburg im Meller Stadtteil Buer statt. Die zahlreichen Besucher genossen nicht nur das breit gefächerte Angebot der über 70 Aussteller, sondern auch die Möglichkeiten der heimischen Gastronomie.

Bei strahlendem Sonnenschein und bestem Sonntagswetter fand am Muttertag der 31. Kunsthandwerkermarkt in der historischen Kirchhofsburg in Buer statt. Die zahlreichen Besucher genossen nicht nur das breit gefächerte Angebot der über 70 Aussteller, sondern auch die Möglichkeiten der heimischen Gastronomie.

Für jeden Geschmack ließ sich bei dem abwechslungsreichen Angebot etwas finden. An den Ständen präsentierten die Aussteller ihre handgefertigten Produkte. Die Auswahl reichte dabei von verschiedenen Keramikartikeln, Glaskunst, Steinmetz- und Holzarbeiten bis hin zu Schmuck, Naturkosmetik, Filzarbeiten, Strickwaren, Mode und Metallkunst für Haus und Garten.

Taschen aus Lkw-Planen

An mehreren Ständen konnte das Motto „Aus alt mach neu“ bestaunt werden. Ob Taschen aus alten Lkw-Planen oder Schmuck aus Besteck, das Thema Upcycling war auf dem Markt immer wieder präsent.

Am Stand der Buchkunst-Werkstatt erhielten die Besucher einen kleinen Einblick in das Handwerk der Buchbinderei. Silvia Kreye führte die Herstellung der koptischen und gotischen Bindung direkt vor. „Wir nutzen die originale Bindung, wie sie bereits seit dem 3. Jahrhundert von koptischen Mönchen praktiziert wird,“ erklärte Erwin Kreye. Jeder Kunde habe die Möglichkeit ein Buch nach seinen ganz individuellen Wünschen zusammen zu stellen, so dass jedes Stück ein Unikat sei.

Eine feurige Angelegenheit ließ sich bei Björn und Daniela Tix bestaunen. Ihre Feuerkronen lassen sich ganz einfach mit in Öl getränkten Toilettenpapierrollen nutzen. Ein großer Vorteil dieses Brennstoffes sei neben dem geringen Preis und der langen Brenndauer auch der fehlenden Funkenflug, informierte Daniela Tix die interessierten Besucher. Allerdings sollte man die Kronen nur im Freien verwenden.

Es ging heiß her

Und auch am Stand der Glasbläserei Warnken ging es heiß her. Stefan Warnken stellte direkt vor Ort eine Rosenvase her, deren geschwungene Form er dem erhitzten Glas entlockte.

Anzeige Anzeige

Marion Licher und Gabi Mörixmann-Haberland präsentierten an ihrem Stand verschiedenste Dekoration aus Beton. Neben klassischen Betonschalen boten die beiden auch Figuren aus Beton an, beispielsweise Gartenzwerge. Ihre Betongugelhupfe nutzten sie als ungewöhnliche Pflanzschale.

Mit Löwenzahn-Sirup

Doch nicht nur Dekoration ließ sich auf dem Markt bestaunen und kaufen, auch Kulinarisches aus eigener Herstellung konnte probiert und erworben werden. Neben Kräutern und Teemischungen, gab es kleine Köstlichkeiten wie Plätzchen, verschiedene Brotaufstriche wie Honig und Marmeladen, eine Auswahl selbst hergestellten Eierlikörs oder auch Herzhaftes wie Pesto, Senf und Essig. „Wir stellen unsere Produkte nach alten Rezepten her,“ erklärte Christin Horea. „Das Rezept für den Löwenzahn-Sirup, ein altbewährter Hustensaft, stammt noch aus der alten Heimat.“

An anderen Ständen erhielten die Besucher nicht nur die Möglichkeit zum Kauf von Naturkosmetik und Seifen, sondern auch oftmals Tipps und Informationen zu Herstellung und Gebrauch.

Die unterschiedlichen Stände mit der großen Auswahl an Produkten boten viel Inspiration. Zudem konnte der interessierte Besucher weiterführenden Informationen von den Ausstellern erhalten und nicht wenige verließen den Markt mit volleren Taschen als geplant.