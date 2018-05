Riemsloh. Vor dem Hintergrund ihrer neuen Ausstellung im Skulpturengarten Marggraf vom 31. Mai bis 3. Juni in Riemsloh bieten Peter und Angelika Marggraf unseren Lesern eine Skulptur zur Verlosung an.

Vor dem Hintergrund ihrer neuen Ausstellung im Skulpturengarten Marggraf vom 31. Mai bis 3. Juni in Riemsloh bieten Peter und Angelika Marggraf unseren Lesern eine Skulptur zur Verlosung an.

Der „Friedensengel“ ist aus Wacholderholz gefertigt, 38 Zentimeter hoch und 25 Zentimeter breit. Er hat einen Wert von 250 Euro. „Wir würden den Engel dann von hier aus an den Gewinner schicken“, erklärten die Künstler. Wer also in die Verlosungstrommel will, schreibe bitte an die Redaktion (Mühlenstraße 24) oder schicke eine Mail (redaktion@meller-kreisblatt.de).

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.