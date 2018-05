Melle. Mit einer Lesung des bekannten Autors Hans Pleschinski wird die Veranstaltungsreihe „Meller Sommer“ am Donnerstag, 17. Mai, um 19 Uhr im Café Melange auf Schloss Gesmold eröffnet.

Die Lesung auf Schloss Gesmold bildet den Auftakt im Reigen interessanter kultureller Events. So liest Pleschinski an diesem Abend auf Einladung der Buchhandlung Sutmöller „Bücher & mehr“ und des Amtes für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus aus seinem neuen Werk Wiesenstein.

Darin geht es um einen alten Mann, eine Berühmtheit und Nobelpreisträger, der mit seiner Frau das Sanatorium verlässt, wo beide Erholung gesucht haben. Das Ehepaar wird mit militärischem Begleitschutz zum Zug gebracht. Es ist März 1945: Das Sanatorium liegt im zerstörten Dresden, und der Zug fährt nach Osten.

In ihre Villa

Gerhart und Margarete Hauptmann wollen nirgendwo anders hin als nach Schlesien, in ihre Villa „Wiesenstein“, ein prächtiges Anwesen im Riesengebirge. Dort wollen sie ihr immer noch luxuriöses Leben weiterleben – auf einer Insel inmitten des zu Ende gehenden Weltkriegs.

Hans Pleschinski erzählt in diesem großen Roman erschütternd und farbig, episodenreich und spannend vom großen, genialen Gerhart Hauptmann, von Liebe und Hoffnung, Verzweiflung und Angst. Er erzählt vom Ende des Krieges, dem Verlust von Heimat und vergegenwärtigt uns eine Welt, die für uns verloren ist.

Der kleine Ritter

Eintrittskarten gibt es im Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus am Markt, Telefon 05422/965-330, sowie in der Buchhandlung Sutmöller, Telefon 05422/930333.

Fortgesetzt wird der „Meller Sommer“ am Samstag, 18. August, um 16 Uhr auf Schloss Königsbrück bei Neuenkirchen mit der Aufführung des Stücks „Der kleine Ritter besucht Schloss Königsbrück“, dargeboten vom Tandera-Theater aus Testorf. Dabei handelt es sich um eine kleine Geschichte über Mut und Angst und über die Notwendigkeit, eigene Erfahrungen machen zu dürfen. Die Vorstellung ist für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Der dritte Termin im Rahmen der Veranstaltungsreihe ist am Freitag, 31. August, um 19 Uhr, anlässlich des 1. Musikfestes auf dem Wasserschloss Gesmold. In der Remise gibt es an diesem Abend ein Konzert mit dem renommierten russischen Pianisten Oleg Maisenberg, der damit das Musikfest offiziell eröffnet.

Hoffen auf guten Besuch

„Wir freuen uns, dass Bernhard Bonhaus das Schlosscafé Melange für die Auftaktveranstaltung des Meller Sommers zur Verfügung stellt“, erklärt Jürgen Krämer. Der Stadtsprecher verband damit den Wunsch, „dass die Mühen der Vorbereitung durch Maren Kleine-König und Astrid Voß mit einem guten Besuch der Autorenlesung belohnt werden“.

Nähere Auskünfte zu den Veranstaltungen gibt es im Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus bei Maren Kleine-König, Telefon 05422/965-330, und Astrid Voß, Telefon 05422/965-329.