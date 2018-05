Beim Festakt zum 100. Geburtstag von Fritz Wolf im Osnabrücker Rathaus dabei: Barbara Manke, Marcus Wolf, Rudolf Seiters und Hermann Queckenstedt (von links). Foto: H. Pentermann

Melle/Osnabrück. Während beim Verein zur Förderung von Kunst und Kultur in Melle die große Fritz-Wolf-Ausstellung am Engelgarten läuft, fand jetzt in Osnabrück der Festakt zum 100. Geburtstag des bekannten Karikaturisten statt.