Melle. Welch Augenweide für Freunde historischer Fahrzeuge: Auf ihrer dreitägigen Landpartie machten mehr als ein Dutzend Jaguar-Limousinen am Freitag Station auf Schloss Gesmold.

Gesmold. „Diese Ausfahrt hat wirklich Stil. Sie ist gut organisiert und bis ins Detail durchgeplant“, bemerkte ein Zuschauer, als die chromblitzenden und top gepflegten Jaguars aus den 50-er Jahren am Mittag durch das weit geöffnete Schlosstor fuhren.

Schnell und sportlich

Vor dem herrschaftlichen Schloss wurden die Teilnehmer von Schlossherrin Freifrau Henriette von Hammerstein begrüßt: „Es ist wirklich sehr schön, dass die Familie von Hammerstein so positiv auf uns zukommt und uns eine Führung gewährt“, äußerte sich Maria Balken aus Lemförde. Sie und ihr Gatte hatten die diesjährige Landpartie organisiert.

Einmal im Jahr begeben sich die wenigen noch verbliebenen klassischen großen Jaguar-Limousinen der 50er- Jahre, die BIG Saloons des Typs MK VII – MK IX, im englischen Stil auf eine dreitägige Rundreise. Dieses Mal richteten Gerrit und Maria Balken als Besitzer eines MK IX und Vorstandsmitglieder der Automobil Veteranen Freunde Deutschland die 8. BIG Saloons on Tour aus.

Es war schon sehr prachtvoll und elegant, die Gentlemen im Tweet und die Ladies mit Hut und passender Garderobe wie an der Schnur gezogen in den Park einfahren zu sehen. Gestartet waren die Oldtimerfreunde am Morgen in Stemwede. Von dort aus gingen die Big Saloons auf die Reise zu den Saurierspuren in Barkhausen und weiter nach Bad Essen, ehe dann die Führung auf Schloss Gesmold auf dem Programm stand.

Seltene Fahrzeuge

„In Deutschland gibt es mehr als 430000 Fahrzeuge mit einem H-Kennzeichen“, berichtete Gerrit Balken: „Aber diese Jaguar-Reihe ist sehr selten“. Zur Landpartie eingeladen werden ausschließlich Besitzer der Big Saloons des Typs MK VII bis MK IX, zum Teil reisen diese von sehr weit an, um an der Ausfahrt über Land mit dabei zu sein.

„Diese Jaguars sind sehr schnell, und sie waren sportlich auch sehr erfolgreich“, führte Gerrit Balken aus. So wird der Mark IX gleichermaßen als Endpunkt und Ausgangspunkt zweier automobiler Entwicklungen beschrieben: „Bei dem Mark IX handelt es sich um die letzte Limousine von Jaguar in klassischer Bauweise mit Chassis. Sie bildet den Abschluss der 1954 vorgestellten Modellreihe Mark VII, deren Erscheinung an einen Bentley erinnert und - verkaufsfördernd - erinnern sollte“, lautet es in einem Steckbrief.

Fast 200 km/h schnell

Ausgestattet mit einem 220 PS-starken Motor erreicht er eine Geschwindigkeit von fast 200 km/h: „Es war die erste Limousine der Welt, die serienmäßig mit vier Scheibenbremsen ausgestattet war“, erzählte Gerrit Balken. Sie besitzt, da sie für den amerikanischen Markt bestimmt war, eine Servolenkung und ein automatisches Getriebe: „Die Innenausstattung mit echtem Leder, Walnussfurnier und herausklappbaren Teetischen ähnelt gleichfalls einem Bentley“.

In den Jahren von 1958 bis 1961 wurden insgesamt 10005 Stück dieser Limousine gebaut, davon 4021 linksgelenkt. Der Jaguar war somit einer der Schnellsten seiner Zeit.

Samstag geht es weiter

Die Landpartie wird am Samstag mit einem Besuch der Bockwindmühle in Oppenwehr fortgesetzt. Später umrunden die Saloon-Fahrer den „Großen Stein“ in Tonnenheide und vergleichen die „Alte Brennerei“ in Hille mit schottischen Destillen. Von 13.15 bis 14.45 Uhr können die edlen Karossen vor der Mühle in Dützen angeschaut werden. Über Nettelstedt, Schnathorst und Hüllhorst führt die Strecke nach einem Besuch des Barre-Bräu-Museums in Lübbecke nach Stemwede zurück.