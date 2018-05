Melle. Accipiter nisus lautet der lateinische Name für den Sperber, einem kleinen habichtartigen Vogel. Und er wirft der Stiftung für Ornithologie und Naturschutz (SON) Rätsel auf.

„In den Jahren 1989 bis 1991 hat es in Melle so ausgesehen, dass 35 Brutpaare verzeichnet werden konnten. Aktuell gibt es leider keinerlei Brutnachweise, obwohl er häufig und regelmäßig beobachtet wird“, berichtet Volker Tiemeyer von der SON.

Extreme Schnelligkeit

Die SON ist sich daher sicher, dass Brutpaare in Melle angesiedelt sind, die Frage ist nur wo. Auch dieser Greifvogel fiel in den fünfziger und sechziger Jahren neben der Greifvogelverfolgung, dem Einsatz von Umweltgiften zum Opfer. Die Auswirkung war deutschlandweit katastrophal. 60 bis 90 Prozent der Vögel starben durch die Aufnahme dieser intensiv eingesetzten Pestizide.

Inzwischen hat sich sein Bestand erholt und er wird sehr oft im Meller Raum gesichtet. Er ist ein Zugvogel und in unserer Gegend gefühlt das ganze Jahr zu sehen. „Er ist zwar von Januar bis Dezember präsent und scheint ein Standvogel zu sein. Doch handelt es sich aber einerseits um nordeuropäische und nordrussische Sperber, die bei uns überwintern und durchziehen während ein großer Teil der heimischen Sperber sich auf den Weg nach Spanien und Nordwestafrika machen“, so Tiemeyer.

Im Oktober, wenn der Zuggipfel erreicht ist, werden in Melle mehr Sperber gesichtet als im Sommer. Er ist flink und während seines Suchflugs nach geeigneter Beute nutzt er jegliche Art von Deckung aus, um dann pfeilschnell in den Überraschungsangriff überzugehen.

Er verfolgt seine Beute in Siedlungsbereichen mit einer solchen Schnelligkeit, dass er sich selbst gefährdet und Kollisionen mit Fensterscheiben, Mauern und ähnlichem nicht auszuschließen sind, die seinen Tod bedeuten können.

Seine Hauptnahrung sind kleine Vögel, ganz überwiegend Drosseln und Sperlinge. Die Sichtung eines Sperbers löst bei den Kleinvögeln spezielle Warnlaute aus, die auch Artgenossen auf die Gefahr aufmerksam machen. Wird er aber nicht rechtzeitig erkannt, tötet er mit seinen filigranen Fängen und dolchartigen Krallen seine Beute.

Im Winter kann es sein, dass sich der Sperber das Leben einfacher macht und die Futterhäuschen kontrolliert. Denn hier erwarten ihn zahlreiche Kleinvögel. Zur Brutzeit legt er in seinem Revier, feste und sichere Rupfplätze an, zu denen er immer wieder seine Beute trägt und rupft.

Unverdauliche Reste wie Knochen und Kleinfedern speit er in Form von Gewöllen wieder aus. Bezüglich seines Horstes ist er sehr wählerisch und bezieht das Heim selten zweimal.

Vier bis sechs Eier

Jedes Jahr wird ein neuer Horst angelegt. Dafür wählt er junge Nadelholzbestände in Wäldern ab fünf Hektar. Das Weibchen legt vier bis sechs Eier, die nur von ihr ausgebrütet werden.

In dieser Zeit und auch nach dem Schlüpfen, besorgt der Sperbergatte das Futter und nur das Weibchen brütet, hudert (schützen der Nestlinge vor Witterungseinflüssen) und füttert die Jungen. Bis 14 Tage nach dem Schlupf, bleibt das Weibchen in unmittelbarer Horstnähe, erst danach beteiligt es sich an der Nahrungsbeschaffung.

Verunglückt ein Weibchen in dieser Phase der Jungenaufzucht während der bisweilen riskanten Beutejagd, werden die Jungen verhungern, da der Gatte zwar weiter Beute beschafft, sie aber nicht an die Kleinen verteilt. Im September ziehen diese monogam lebenden Greifvögel getrennt voneinander ins Winterquartier um dann im März oder April gemeinsam wieder im heimischen Revier einen neuen Horst zu beziehen.