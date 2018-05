Das größte Ärgerpotenzial haben die entkleideten Decken; Ostern 2017 abgenommen, werden sie wohl erst im Oktober 2018 wieder fertig sein. Foto: Michael Hengehold

Melle. Während es in Kürze in der Wilhelm-Fredemann-Oberschule mit den Bauarbeiten weitergehen soll, fühlen Teile der Politik sich von der Verwaltung „verschaukelt“. In der Schule sind sie froh, das es weitergeht, eine spürbare Reduzierung der Bauzeit wird es aber nicht geben. Derweil räumt die Verwaltung ein, nicht immer alles richtig eingeschätzt zu haben.