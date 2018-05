Nichts zu verbergen - trotzdem im Verborgenen

Melle. Ein stilles Kirchenasyl in Melle kommentiert für das „Meller Kreisblatt“ dessen Lokalchef Christoph Franken

Die Vereinbarung zwischen den beiden großen Kirchen und den Bundesbehörden sorgt dafür, dass Kirchenasyl kein Rechtsbruch ist. Der Staat duldet damit nämlich die Einmischung durch kirchlich engagierte Menschen, die Flüchtlingsschicksale im Einzelfall geprüft haben und dann eventuell wegen der besonderen Umstände Asyl anbieten. Gerade deswegen hat vor wenigen Tagen auch das Oberlandesgericht München entschieden, dass ein Flüchtling im Kirchenasyl ebenso wenig bestraft werden darf wie der Pfarrer oder die Gemeindemitglieder. Insofern gilt Kirchenasyl bestenfalls als ein sanfter Rechtsbruch innerhalb normierter Regeln.

Die Übereinkunft hat nur ein Ziel: in humanitären Härtefällen die Behörden noch einmal dazu zu bringen, sich der Sache ohne Zeitdruck anzunehmen. Kommt sie zum selben Schluss wie die Unterstützer in den Kirchengemeinden, umso besser. Fällt sie trotzdem eine andere Entscheidung, ist die in einem Rechtsstaat dann auch zu akzeptieren.

Osnabrücks Bistumssprecher Hermann Haarmann verweist in seinem Bereich zu Recht auf wenige Einzel- und Ausnahmefälle. Bundesweit aber sind es 2016 fast 700 Kirchenasyle gewesen mit Schwerpunkt bei den evangelischen Kirchen. Da noch von Einzelfällen zu sprechen, fällt dann schon schwerer. Insofern müssen die Kirchen aufpassen, dass ihr Schwert auf Dauer nicht stumpf wird.

Ob die strikte Nichtöffentlichkeit eine gute Idee ist, darf bezweifelt werden. Vor Jahren noch hängten sich Asylgemeinden an die Medien, um „ihren“ Fällen mit öffentlichem Druck zum Erfolg zu verhelfen. Jetzt läuft das Ganze im Verborgenen ab. Das passt nicht zu einer pluralistischen Gesellschaft. Eine Demokratie muss öffentliche Diskussionen aushalten können. Das gilt auch für Kirchenasyle.