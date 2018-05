Das erfolgreiche Badminton-Team aus Westerhausen mit (hintere Reihe, von links): Nico auf der Masch, Jan Philipp Blücher, Lukas Drosselmeier, Malte Witte sowie (vordere Reihe, von links): Nicole Fassunge, Sina Fuchtmann und Anna Schröder. Foto: TSV Westerhausen

Oldendorf. Wieder einmal gab es für die Badminton-Abteilung des TSV Westerhausen-Föckinghausen einen Grund zum Feiern: Nachdem die U-19-Mannschaft in der vergangenen Saison knapp den vierten Meistertitel in Folge verpasst hatte, ging man doch sehr zuversichtlich in die Saison 2017/2018. Am Ende stand das TSV-Team ungeschlagen auf Rang eins und konnte damit den nächsten Kreismeistertitel einfahren.