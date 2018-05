Der gesamte Hofstaat mit Kaiser Karl-Heinz II (Stumpe) und Kaiserin Bärbel II ( Münchow), die Ehrenpaare Renate Beckmann und Thomas Witte, Susanne Witte und Theo Beckmann sowie die Portemonaiträger Angela Stumpe und Heinz-Kurt Münchow. Foto: Agnes Hagedorn

Neuenkirchen/Wellingholzhausen. Die Schützen in Kerßenbrock-Küingdorf eröffnen an diesem Wochenende die Schützenfest-Saison im Grönegau. Los geht’s am Freitag um 19 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst.