Melle. 44710 Meter in acht Stunden und 36 Minuten: Das sind die beeindruckenden Werte der Marathonwanderer, die in diesen Tagen die 7. Marathonwanderung des SC Melle nach dem Deutschen Wandertag 2011 durch den wunderschönen Grönegau bewältigten.

Am frühen Morgen um 7 Uhr nahmen am Mellaktiv 21 Marathonis die mehr als 42 Kilometer in Angriff. Begleitet wurden sie von drei Halbmarathonis mit dem Ziel Hücker Moor.

Bei Kaiserwetter kam nach einer Strecke von 14 Kilometern die Westhoyeler Mühle zur ersten Rast gerade recht. Entlang der Wierau, durch Groß und Klein Aschen hatten die Teilnehmer gegen halb 12 das Hücker Moor erreicht.

Hier wurden die Wanderer nicht nur vom Chef der Leichtathletikabteilung, Heinrich Langkopf, begrüßt, sondern auch von 30 weiteren Wanderfreunden, die ab hier die Halbmarathonstrecke bewältigen wollten. Nach kurzer Rast und Staunen über die am Hücker Moor parkenden zahlreichen Oldtimer ging es zurück in den Grönegau. Die Wanderer konnten unterwegs mit einer der modernsten Kartoffelpflanzmaschinen Schritt halten.

Zum tiefsten Punkt

Hauptorganisator Ulrich Friedering zeigte den gut gelaunten Wanderern den vielen unbekannten tiefsten Punkt der Stadt Melle im Ascher Bruch mit 64,5 m ü. N.N. Danach ging es nur noch bergauf.

Bei der nächsten Rast am Bruchmühlener Torbogenhaus war das Ziel Melle-Mitte mit den markanten beiden Kirchtürmen bereits erkennbar.

Durch die Elseniederung, vorbei an prächtig blühenden Rapsfeldern führte der Weg zum Denkmal am Düingberg. Bei grandioser Aussicht konnte die zurückgelegte Strecke im Westfälischen gut erkannt werden.

Danach führte der Weg auf meist unbekannten Schleichpfaden durch den Düingberg, über den Sutbach, den Hof Heller und schließlich zur „Alten Poststraße“.

Über bekannte Wege

Über bekanntere Wege wie die Waldstraße, Sonnenweg, alter Hochbehälter war das Ziel Mellaktiv nicht mehr weit. Ein Verlaufen war kaum noch möglich, und zur Begrüßung läuteten sogar die Meller Kirchenglocken. Nach vielen interessanten Gesprächen endete die kurzweilige Genusswanderung am Meller Sportzentrum.

Helga Friedering hatte zur Belohnung für die anspruchsvolle Wanderung die Kaffeetafel im Mellaktiv liebevoll gedeckt. Die Wanderer waren wie in den Vorjahren von der Streckenführung und der Betreuung auf der Strecke begeistert und äußerten sich nur lobend über die Organisatoren. Hauptorganisator Ulrich Friedering war mit den Streckensuchern Heinz Lammerschmidt und Rudi Rauschenbach mehrmals in Etappen die Strecke abgegangen. Für die Verpflegung sorgten Peter Köster und Peter Meinke. Dank des hervorragenden Wetters, der beeindruckenden Landschaft mit dem frischen Maigrün wurde die diesjährige Marathonwanderung wieder ein großer Erfolg.

Viele Neulinge dabei

Durch viele Neulinge neben den schon langjährigen Stammwanderern wurde in diesem Jahr eine Rekordbeteiligung von 54 Teilnehmern erreicht. Mit einem stolzen Gefühl über die eigene Leistung freuen sich schon viele auf den neuen Termin im nächsten Jahr.