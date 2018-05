Fulminantes Klangfeuerwerk in Kirche St. Matthäus Melle MEC öffnen

Meister an der Marimba: Der gebürtige Japaner Fumito Nunoya. Foto: Claudia Hansen

pm Melle. „Toccata“, so lautet der Titel des Konzertes der Reihe „Orgel trifft …“ am Sonntag, 13. Mai, ab 17.13 Uhr in der Kirche St. Matthäus Melle.