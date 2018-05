pm NEUENKIRCHEN. Verwandtschaftlicher Brückenschlag aus der „Neuen Welt“ nach „Old Germany“: Matt und Jessica Conley aus Perrysburg/Ohio haben jetzt während eines Deutschlandaufenthaltes dem Raum Neuenkirchen einen Besuch abgestattet.

„Wir bewegen uns hier in der Heimat meiner Urgroßmutter Louise Marie Johanne Dierksheide, die am 1. März 1888 in Insingdorf bei Neuenkirchen geboren wurde und um 1908 nach Ohio auswanderte“, berichtete Matt Conley. Seine Verwandte habe am 23. Februar 1911 Hermann Farwig geheiratet, der am 20. Dezember 1883 zur Welt gekommen war. Beide hätten später bis zu ihrem Tode in Wayne/Ohio gelebt.

Kurzbesuch

Die beiden Gäste aus den Vereinigten Staaten wurden in Neuenkirchen von ihrem Verwandten Heinrich Dierksheide, von Familienforscher Reinhard Werner sowie von Uwe Plaß, Jürgen Krämer und Wilhelm Röper vom Vorstand des Deutsch-Amerikanischen Freundeskreises Melle willkommen geheißen. Während des Kurzbesuchs erinnerte Reinhard Werner daran, dass Louise Marie Johanne Dierksheides Vater – Friedrich Wilhelm Dierksheide – der Großvater von Heinrich Dierksheide war.

Und der wiederum zeigte sich hoch erfreut darüber, dass mit Matt Conley ein Nachfahre der Amerika-Auswanderin eigens die Reise nach Neuenkirchen auf sich genommen hatte, um sich vor Ort ein persönliches Bild zu machen.

Auf dem Programm der amerikanischen Gäste standen unter anderem eine Besichtigung der Christophorus-Kirche, in der einst Louise Marie Johanne Dierksheide getauft worden war, ein Besuch im Archiv der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Neuenkirchen, der den Gästen einen Blick in historische Kirchenbücher mit Namen ihrer Vorfahren ermöglichte, ein Abstecher auf den Hof Meyer zu Lösebeck und eine Kaffeetafel auf dem Anwesen Dierksheide.

Städtepartnerschaft

Um die Erinnerung an den Besuch im Grönegau aufrecht zu erhalten, übergaben die Gastgeber die sechsteilige Bildband-Edition „Melle in alten Bildern“ an Matt und Jessica Conley. Die Vorstandsmitglieder des Deutsch-Amerikanischen Freundeskreises brachten bei dieser Gelegenheit ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass es losgelöst von der Städtepartnerschaft zwischen dem niedersächsischen Melle und Melle im US-Bundesstaat Missouri immer wieder zu Besuchen von Privatpersonen aus den Staaten kommt, die im Grönegau auf den Spuren ihrer Vorfahren wandeln. „Diesen Nachfahren der Amerika-Auswanderer bieten wir vor Ort stets gern ein individuelles Rahmenprogramm“, so Plaß, Krämer und Röper.

Zur Erinnerung: Im 19. Jahrhundert verließen rund 10000 Menschen das Gebiet der heutigen Stadt Melle, um in den Vereinigten Staaten von Amerika ihr Glück zu suchen. Einige dieser Auswanderer gründeten anno 1839 im Bundesstaat Missouri die Ortschaft New Melle, mit der die Stadt Melle seit 1988 eine Städtepartnerschaft pflegt.