Tankstellenüberfall in Melle: Polizei sucht Zeugen MEC öffnen

Die Q1-Tankstelle in Buer wurde am Freitagabend zum wiederholten Mal überfallen. Archivfoto: Conny Rutsch

Melle. Nach dem Tankstellenüberfall am Freitagabend in Buer, bei dem ein 27-jähriger Mann festgenommen wurde, sucht die Polizei in Melle jetzt weitere Zeugen.