Hendrik Thobe ist Sportlehrer am Gymnasium in Melle. Foto: Karsten Grosser

Melle. Hendrik Thobe ist Sportler durch und durch. Er bewegt sich nicht nur regelmäßig selbst, sondern er lässt auch bewegen: als Sportlehrer am Gymnasium in Melle. Für unsere Quizserie hat er nun zehn Fragen formuliert, in denen er Sportwissen und -theorie abfragt. Na, wie fit sind Sie?