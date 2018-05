Bruchmühlen. „ Hier das Meller Stadtwappen, dort das historische Rathaus und die St.-Matthäus-Kirche: Beim Malwettbewerb „850 Jahre Malle – gestern, heute, morgen“ haben die Schüler der Klasse 4a der Sandhorstschule viel Kreativität gezeigt.

Ich habe über drei Stunden gebraucht, bis das Bild fertig war“, meinte ein Schüler, während seine Klassenkameradin gegenüber gleich zwei Bilder gemalt hat. Klassenlehrerin Andrea Tiemeier zeigte sich jedenfalls mit den vielfältigen Ergebnissen sehr zufrieden.

Stadtjubiläum

Hintergrund des Malwettbewerbs ist das große Stadtjubiläum, das die Stadt im kommenden Jahr feiert. Im Vorfeld des Geranienmarktes hat das Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus alle Meller Grundschulen angeschrieben und darum gebeten, alle Schüler Bilder zu diesem Thema malen zu lassen.

Der Aufruf fand Anklang: Am Ende beteiligten sich die Grönenbergschule, die Grundschule Oldendorf, die Sandhorstschule in Bruchmühlen und die Grundschule in Westerhausen an dem Projekt. Vorgaben gab es nicht, und so konnten die Schulen die Aktion in Eigenregie planen. Eine Jury wird in Kürze Bilder auswählen, die am Ende öffentlich ausgestellt werden sollen.

Kulturelles Erbe

„Jede Stadt hat ihre eigene Geschichte, ihr eigenes Profil und ihr eigenes kulturelles Erbe: Die Mädchen und Jungen haben sich mit dem Stadtjubiläum beschäftigt und ihre Gedanken zur 850-Jahr-Feier mit viel Mühe, großer Fantasie und einem hohen Maß an Kreativität zu Papier gebracht“, freut sich Stadtsprecher Jürgen Krämer.

Ganz tolle Bilder seien entstanden, die nun beim Geranienmarkt in den Schaufenstern des Modehauses Böckmann zu sehen sein werden: „Unser Dank gilt allen Mädchen und Jungen, aber auch den Lehrern, die das Projekt wohlwollend begleiteten. Schon heute freuen wir uns auf die Präsentation der Bilder. Wir können uns vorstellen, dass die Bilder später an weiteren Standorten präsentiert werden, beispielsweise im Rathausfoyer, in der Stadtbibliothek und in den Geldinstituten“, erklärt Jürgen Krämer.