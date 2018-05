Melle. Die Serie von vielen abgebrannten Hochsitzen im Grenzgebiet von Melle und Nordrhein-Westfalen ist offenbar aufgeklärt. Die Polizei in Melle hat einen 27-jährigen Mann festgenommen, der für das Abfackeln der Hochstände infrage kommt. Der Mann bestreitet die Taten.

Melle. Abgebrannte Hochsitze in der Grenzregion von Niedersachsen und Nordhein-Westfalen, aber auch im Bereich Bünde und Minden-Lübbecke haben die Polizei in Melle, Herford und Minden in jüngsten Zeit in Atem gehalten. Immer wieder wurden Hochstände angezündet. Der Verdacht von Brandstiftung lag nahe.

Jäger sind erleichtert

Dank der grenzübergreifenden Kooperation der Polizei und der Zusammenarbeit mit der Jägerschaft konnte sie Serie jetzt aufgeklärt werden: „ Mehrere Reviere waren betroffen, das hat die Jäger schon beunruhigt“, äußert sich Fritz Mithöfer. Um so größer sei jetzt die Erleichterung, denn die Hochsitze sind für die Jäger unerlässlich: „Die Jägerschaft Melle freut sich darüber, dass der Täter ermittelt werden konnte, schließlich wurden nicht nur Werte vernichtet, sondern wir brauchen die Kanzeln auch für eine sichere Jagdausübung“, betont der Vorsitzende der Jägerschaft Melle.

Mit Kameras beobachtet

Der Festnahme des mutmaßlichen Täters am späten Samstagnachmittag waren eine mehrwöchige Beobachtungsphase sowie ein intensiver Informationsaustausch zwischen den Polizeidienstellen in Melle, Minden und Herford vorausgegangen, erklärte am Dienstag Polizeisprecher Peter Kleinfeld.

Demnach hatten die Jäger nach Bekanntwerden der ersten Brände an verschiedenen Hochsitzen Wildkameras angebracht. Dort war dann ein möglicher Tatverdächtiger zu sehen: „Ein etwa 20 bis 30 Jahre alter Mann mit Hund und auffälligem Rucksack“, schildert der Leiter des Kriminalermittlungsdienstes.

Auffälliger Rucksack

Am Samstag war der Mann neuerlich in den Jagdrevieren unterwegs, abermals mit einem Hund und dem markanten Rucksack, außerdem in Begleitung einer Frau. Dort wurde er von einigen Jägern erkannt. Sie riefen unmittelbar die Polizei und hinderten den Verdächtigen daran, mit seinem Wagen zu flüchten.

Wenig später trafen Streifenbeamte aus Melle und aus dem angrenzenden Nordrhein-Westfalen in dem Waldgebiet ein und nahmen die beiden mit zur Dienststelle nach Melle. Dort wurden sie erkennungsdienstlich behandelt und vernommen: „Der 27-Jährige streitet alles ab“, berichtet Peter Kleinfeld weiter.

Anzeige Anzeige

Drogen gefunden

Im Zuge der weiteren Ermittlungen haben Polizeibeamte dann den Wagen des Verdächtigen durchsucht: „Und dort Dinge gefunden, die man zum Inbrandsetzen gebrauchen kann“, führt der Leiter des Kriminalermittlungsdienstes aus. Außerdem fanden die Beamten ein Butterflymesser.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Gericht wurde noch am gleichen Tag die Durchsuchung der Wohnung des 27-Jährigen angeordnet. Dort fanden die Ordnungshüter umfangreiche Drogen.

Auf Anordnung der Polizei Herford wurde der Mann am Sonntag wieder auf freien Fuß gesetzt. Unterdessen gehen die Ermittlungen der Polizei weiter. Beweise werden ausgewertet, um - wie es Peter Kleinfeld formuliert: „Licht ins Dunkel zu bringen“.

Motiv ist unklar

Das Motiv ist unklar. Pyromane, Jagdfeind oder etwas anderes: „Darüber kann derzeit nur spekuliert werden“, meint der Polizeisprecher. In jedem Fall geht von den Brandstiftungen eine besondere Gefährlichkeit aus, bemerkt Kleinfeld mit Blick auf die drohende Waldbrandgefahr.