Melle. Als Lasse zum ersten Mal in einem Sportrolli saß, war er zehn Jahre alt. Über ihm – in drei Metern Höhe – hing der Basketballkorb. Er schaute zweifelnd hoch und fragte sich, wie um alles in der Welt er den Ball in diesen Korb werfen sollte. Fünf Jahre später trifft der 15-Jährige aus Melle regelmäßig. Das kann er sogar so gut, dass er für eine Hannoveraner Schule beim Bundeswettbewerb „Jugend trainiert für Paralympics“ in Berlin gestartet ist. Seine Mannschaft machte am 27. April den zweiten Platz.

„Am Anfang war das sehr frustrierend“, erinnert sich Lasse an die ersten Trainingseinheiten. Den Rolli anschieben, dribbeln, den Rolli anhalten, fangen, werfen und dann noch den Korb treffen? Das kam ihm alles unmöglich vor. Doch er hat nicht aufgegeben, auch nicht, als er Blasen an den Handinnenflächen hatte vom Schieben und Stoppen des Rollis. Der Ehrgeiz hat sich gelohnt. Wer kann schon von sich behaupten, zum bundesweit zweitbesten Schulteam im Rollstuhlbasketball zu gehören?

Siegerehrung in der Max-Schmeling-Halle

Cool fand Lasse den Wettbewerb in Berlin. Mittwochs haben sie trainiert und das erste Spiel bestritten, donnerstags zwei Spiele sowie das Viertel- und Halbfinale gespielt. Am Freitag stand das Finale gegen Berlin auf dem Programm. Die Berliner entschieden die Partie 19 zu 12 für sich. Und abends dann die Siegerehrung in der Max-Schmeling-Halle. „Ganz entspannt, schön, wir haben uns alle super verstanden“, beschreibt Lasse die Stimmung, obwohl sich die Schüler nur vom Landesentscheid in Aurich kannten. In der Mannschaft der Hannoveraner Mira-Lobe-Schule waren Schüler aus sieben verschiedenen Schulen, einer davon ohne Alltagsrolli. Aufmerksam geworden ist die Schule auf Lasse, weil er beim Osnabrücker RSC mit der zweiten Mannschaft in der Regionalliga spielt. Von Ligaspielen und Wettbewerben kennen sich die Rollstuhlbasketballer in Niedersachsen.

Fehlbildung am linken Bein

Rollstuhlbasketball war jedoch nicht immer Lasses Sportart. Mit vier Jahren ist er noch Skigefahren. Fotos zeigen den Jungen, wie er die Piste herunterflitzt. Lasse hat nicht immer im Rollstuhl gesessen. Auch jetzt braucht er seinen Alltagsrolli überwiegend für längere Strecken. Denn er kam mit einer Fehlbildung am linken Beim zur Welt. Er kann das Knie nicht durchstrecken – selbst nach neun aufwendigen Operationen nicht. Außerdem ist das Bein 15 Zentimeter kürzer als sein rechtes. Im Kindergarten und in der Grundschule ging es noch ohne Rolli. „Als das mit dem Wachstum losging, wuchs das linke Bein nicht richtig mit. Und dann brauchte Lasse den Alltagsrolli“, erzählt seine Mutter Antje Lüsken.

Eine inklusive Sportart

Auf Sport zu verzichten, kam für den damaligen Fünftklässler nicht in Frage. Folglich fiel die Wahl auf Rollstuhlbasketball. Eine Sportart, in der es keine Rolle spielt, ob man behindert oder nicht-behindert ist, ob man Männlein oder Weiblein ist, ob man alt oder jung ist. „Eine inklusivere Sportart gibt es nicht“, meint Antje Lüsken. Lasse kann das bestätigen. Sowohl beim SC Melle als auch beim RSC Osnabrück spielt er in gemischten Teams, bis zu neun Stunden die Woche.

Punkte für Einschränkungen

Das Regelwerk im Rollstuhlbasketball schreibt das sogar vor. In jedem Team müssen auch nicht-behinderte Spieler sein. Je nach Behinderung, ob beinamputiert oder querschnittsgelähmt oder nicht-behindert, erhalten die Spieler eine Punktezahl. Spieler ohne Behinderung bekommen schon 4,5 Punkte. Je nach Schwere der Einschränkung gibt es weniger Punkte. Auf dem Spielfeld dürfen alle Spieler zusammen maximal 14,5 Punkte haben. Das macht es für Trainer nicht leicht, einen Spieler auszuwechseln. Da ist Mathematik im Spiel, schon bei der Mannschaftsaufstellung und Taktik.

Luftpumpe und Flickzeug immer dabei

Das Spiel ist schnell, sehr schnell, und bisweilen ähnlich brutal wie beim Fußgängerbasketball. Deshalb sieht Lasses Sportrolli auch schon derbe ramponiert aus. Die blaue Farbe am Rammbügel ist abgeblättert, die schwarze Farbe an den Griffen ebenfalls. Extra Speichen haben die Lüskens immer im Haus. Genauso wie Luftpumpe und Flickzeug, sollte der Rolli mal einen Platten haben. Damit Lasse demnächst mobiler ist, wollen Lüskens einen Rolli mit Handkurbel anschaffen. Dann könnte er die Wege von Altenmelle in die Stadt auch alleine bewältigen. Ein bisschen mehr Freiheit, mehr Eigenständigkeit. Lasse freut sich schon drauf.