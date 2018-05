Echter Besuchermagnet: Tausende von Menschen werden auf den Beinen sein, wenn am Samstag, 12. Mai, der 38. Meller Geranienmarkt stattfindet. Foto: Stadtverwaltung

Melle. Er gilt als Evergreen unter den Stadtfesten, der im Laufe der Zeit nichts an Attraktivität eingebüßt hat. Die Rede ist vom Meller Geranienmarkt. Am Samstag, 12. Mai, steht das Grönegaustädtchen zum 38. Mal im Zeichen dieser beliebten Veranstaltung, die auch in diesem Jahr mit einem abwechslungsreichen Programm verbunden ist.