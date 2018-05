cew Neuenkirchen/Wellingholzhausen. Mit der Sonne strahlten am Sonntagabend der neue Bierkönig und die neue Maikönigin des Schützenvereins Kerßenbrock-Küingdorf um die Wette.

Um 18.34 Uhr holte Jens Brinkmann mit seinem finalen Schuss das Fass herunter. Mit Louis Weßler hatte er sich ein rasantes Kopf-an-Kopf-Schießen um die Trophäe geliefert.

Heimatabend nach Gottesdienst

Auf dem Schießstand und im Schützenhaus fieberten zahlreiche Schützen mit und die beiden zielsicheren Schützen ließen das hölzerne Bierfass mit jedem Schuss ein wenig mehr zur Seite kippen, bis es schließlich um kurz nach halb sieben am Abend endlich fiel. Da war die Freude groß und Louis Weßler gratulierte als fairer Verlierer dem neuen Bierkönig der Schützen aus Kerßenbrock-Küingdorf.

Weitere Trophäen sicherten sich: Udo Bergmann (gold), Rainer Bergmann und Jens Brinkmann (silber), Louis Weßler und Christian Geise (bronze).

Die Frauen waren in den Vorjahren eigentlich immer ganz fix gewesen. Am Sonntag lagen sie zeitlich dann aber deutlich hinter den Männern. Ein Happy-End gab es dennoch und eine neue Maikönigin obendrauf. Mit ihrem finalen Schuss streckte Anika Rosensträter die Trophäe um 19.16 Uhr nieder und auch da war der Jubel riesengroß. Die silbernen Trophäen gingen an Luisa Strubberg und Bernadette Niehaus, die bronzenen Trophäen an Jessica Kampmann und Eva Diekmann.

Präsident Heiner Lange betonte unterdessen: „Der Auftakt zur Schützenfestsaison ist super gelaufen. Nun freuen wir uns auf ein rundum gelungenes Schützenfest am kommenden Wochenende mit vielen Besuchern.“

Am Freitag steht der Heimatabend mit zuvor gefeiertem Gottesdienst im Fokus, Samstagabend gibt es eine große Party im Festzelt. Höhepunkt am Sonntag ist der Festumzug durchs Dorf, nach erfolgtem Königsschießen wird am Montagabend der neue Thron den alten Thron ablösen.