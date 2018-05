Melle. 850 Jahre Melle im nächsten Jahr – schön und gut: Aber Melles Ortsteil Gerden kann es noch besser und feiert bereits in diesem Jahr sogar seinen 950. Geburtstag.

In einer Urkunde des Bischofs Benno von Osnabrück aus dem Jahr 1068 ging es um Einkünfte aus „Gerethi“, deren Menschen sich von Ackerbau und Viehzucht ernährten. Die Gerdener feierten daher bereits 1968 ein großes Dorffest und begingen das 925-Jahr-Jubiläum denn auch 1993. „Und jetzt haben wir für den 950. Geburtstag im August ein zweitägiges Programm auf die Beine gestellt“, erklärten am Montag Johannes Marahrens und Ernst-August Hoppenbrock. Die beiden Ur-Gerdener gehören zum 15-köpfigen Organisationsteam, das sich seit November 2017 mit den Vorbereitungen beschäftigt. „Das Programm steht“, freute sich Marahrens. „Dank der Unterstützung von 33 Sponsoren sind wir zudem in der Lage, alle Angebote für die Besucher kostenlos anzubieten“, hob Hoppenbrock hervor.

Hof Hageböke als Ziel

Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Reinhard Scholz will Gerden also am 4. und 5. August richtig gut feiern und lädt alle Interessierte aus Melle und dem Umland dazu auf das Festgelände des Hofes Hageböke (Gerdener Straße 80) ein.

Der Samstag steht von 13 Uhr bis 18 Uhr ganz im Zeichen der „Gerden-Games“, bei dem Familien, Gruppen, Vereine und Firmen in Vierer-Teams ab sechs Jahren bei lustigen Speilen gegeneinander antreten. Das Spektrum reicht dabei vom Reifenwerfen und Bierkrugschieben über Sackhüpfen und Menschen-Looping bis hin zu Baumstammwerfen und Wettmelken. „Wir suchen noch Gruppen für die Spiele, Anmeldungen sind im Internet unter www.950-Jahre-Gerden.de möglich“, sagte Marahrens.

Livemusik in der Festhalle

Ab 20 Uhr spielt dann die Band „Back to the roots“, live in der Festhalle. „Befestigte Parkplätze sind am Hof reichlich vorhanden“, erklärten die Organisatoren.

Der Sonntag beginnt um zehn Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Festgelände unter Mitwirkung des Posaunenchors Buer. Den Gottesdienst leitet Pastor Jens Niermann, der in der Gerdener Schmiede geboren worden ist.

Ab 13.30 Uhr startet dann der Große Festumzug am Rosenkamp, an dem sich 20 Gruppen beteiligen. Er führt quer durch Gerden und endet am Wittelohweg. Danach, gegen 15.30, hält Scholz die Festansprache am Hof Hagenböke, wo dann auch die Wagen des Festumzuges ausgestellt sind. Die Landfrauen haben dort auch ein großes Kuchenbuffet vorbereitet.