Melle. Die Städtepartnerschaft zwischen dem niedersächsischen Melle und Melle in Belgien trägt auch im kulturellen Bereich Früchte.

Am Freitag, 11. Mai, ibt der Chor „Pojedu“ aus der belgischen Schwestergemeinde zusammen mit dem Männergesangverein Gesmold um 19.30 Uhr ein Konzert in der Gesmolder St.-Petrus-Kirche: „Musik überwindet Grenzen – Musik ist eine Sprache, die jeder versteht. Deshalb freuen wir uns, dass unsere belgischen Freunde zu Gast in Gesmold sein werden“, erklärt Ortsbürgermeister Michael Weßler, der auch Vorsitzender des Männergesangvereins Gesmold ist. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende gebeten.

Begegnung unter Sängern

Im Anschluss an das Konzert wird es zu einer Begegnung zwischen den Sängern aus beiden Chören kommen. „Städtepartnerschaften leben nur dann, wenn sie von gegenseitigen Begegnungen geprägt sind“, macht Michael Weßler deutlich. „Ich bin schon sehr gespannt auf die Gespräche mit den Sängerinnen und Sängern aus dem belgischen Melle, die wir bei uns in Gesmold mit offenen Armen empfangen werden.“

Am Samstag, 12. Mai, wird der Chor „Pojedu“ die Eröffnung des 38. Meller Geranienmarktes auf der Bühne am Rathaus musikalisch umrahmen.