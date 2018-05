Melle. Mit abwechslungsreichem Programm und zahlreichen Nennungen lädt der Reit- und Fahrverein Bruchmühlen am Himmelfahrtstag sowie am Samstag und Sonntag zum vierten Mal zum Open-Air-Reitturnier ein.

Erwartet werden mit rund 750 Starts eine wieder sehr gute Anzahl an Teilnehmern auf dem Gelände an der Else.

In diesem Jahr steht ein besonderer Höhepunkt auf dem Programm: Der OLB Cup.

Springen und Dressur

Hierbei können sich junge Reiter für das Finale des OLB Jugend-Reitfestivals in Vechta qualifizieren.

Sowohl im Springen als auch in der Dressur werden hierfür jeweils zwei Prüfungen am Samstag und Sonntag veranstaltet.

Eröffnet wird die Veranstaltung auch in diesem Jahr vom Reitnachwuchs am Donnerstag ab 8 Uhr.

Die Jüngsten zeigen beim Führzügelwettbewerb ihr Können, während sich die Fortgeschrittenen unter anderem beim Stilspringen mit Stechen messen.

Am Samstag stehen Dressurprüfungen bis hoch zur Klasse L im Mittelpunkt, gefolgt vom Springen bis Klasse L am Sonntag. Beide Veranstaltungstage starten jeweils um 10 Uhr.

Der Reit- und Fahrverein Bruchmühlen freut sich auf viele Zuschauer und gute Stimmung bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein. Natürlich gehören auch Speisen und Getränke zum Angebot.