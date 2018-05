Im Tower: Thomas Vogt (links) erklärt den Kindergartenkindern und Erzieherin Lisa Altenbernd (rechts) den Flugbetrieb. Foto: Conny Rutsch

Melle. Na, das war mal ein Vormittag so ganz nach dem Geschmack der Gänseblümchenkids. Die Kinder der gleichnamigen Gruppe vom St. Raphael Kindergarten Altenmelle stürmten am Freitagmorgen völlig begeistert den Segelflugplatz in Eicken-Bruche.