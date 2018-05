Melle. Im Landkreis Osnabrück sind insgesamt vier Werkfeuerwehren aktiv. Zwei von ihnen finden sich im Grönegau. Die längste Tradition hat die Werkfeuerwehr der Firma Schomäcker in Altenmelle.

„Gegründet wurde sie 1939“, erzählt Werkbrandmeister Michael Denoke, „und damals war es eine reine Löschgruppe.“ Den Auftrag, Löschgruppen zu bilden, erhielt seinerzeit Helmut Potthoff, der als Mann der ersten Stunde bekannt ist. Die Löschgruppen hielten in den ersten Jahren Feuerwache in dem Betrieb, der seit über 135 Jahren Federn herstellt, die in LKW oder schweren Landmaschinen verbaut werden.

Mehr als 20 aktive Kameraden

Dass sich Eisen nur unter starker Hitze formen lässt, ist klar. Und wer einmal gesehen hat, welche Wärme von glühendem Eisen ausgeht, der erkennt, dass eine eigene Werkfeuerwehr für ein Unternehmen wie die Firma Schomäcker eines ist, ein absoluter Pluspunkt ist.

So ist die Werkfeuerwehr in dem Altenmeller Traditionsunternehmen auch nach fast 80 Jahren noch aktiv und seit 1986 ist sie von der Bezirksregierung Weser-Ems als nebenberufliche Werkfeuerwehr anerkannt.

Mehr als 20 Kameraden sind derzeit aktiv dabei, leisten neben Dienst- und Ausbildungsstunden im Ernstfall Hilfe bei Zwischenfällen im Betrieb. Etwa 16 Mal im Jahr kommt es vor, dass ausgerückt werden muss. „Zum Glück sind es in den letzten Jahren überwiegend Klein- oder Entstehungsbrände gewesen“, sagt Michael Denoke.

Dass Feuer, wenn es nicht unter Kontrolle ist, sich rasant ausbreiten kann, wurde bei dem bislang verheerendsten Brand in der Geschichte des Unternehmens deutlich.

Am 15. Januar 1957 zerstörte ein Großbrand knapp 80 Prozent der Firmengebäude. „Es muss fürchterlich gewesen sein“, sind sich der Werkbrandmeister und sein Stellvertreter Ansgar Rosemann einig.

Eine silberne Plakette, die über dem Werkstor einer Firmenhalle angebracht ist, erinnert auch heute noch an das Unglück. „Abgebrannt und wiederaufgebaut 1957“ steht darauf. „Und wir hoffen alle, dass das nicht noch einmal passiert“, betont Ansgar Rosemann.

Erfolgreiche Nachwuchsarbeit

Sein Kollege Michael Denoke ist seit 2009 Werkbrandmeister. Im selben Jahr konnte die Werkfeuerwehr auch das ehemalige Feuerwehrhaus der Ortsfeuerwehr Altenmelle übernehmen. Dort steht neben dem Einsatzfahrzeug, einem „TSF“ (Tragkraftspritzenfahrzeug), auch ein Hochdrucklöschgerät, das bei Klein- oder Entstehungsbränden zum Einsatz kommen kann. Wie in den 16 Meller Ortsfeuerwehren haben auch die Kameraden der Werkfeuerwehr ihre spezielle Einsatzkleidung, die bereithängt und in die die Helfer im Einsatzfall blitzschnell hineinschlüpfen können.

Ende April haben acht Mitarbeiter des Unternehmens am TM-1-Lehrgang teilgenommen. So bleiben dem Unternehmen dank erfolgreicher Nachwuchsarbeit die betriebseigenen Helfer in der Not gesichert.

Aber nicht nur das Ehrenamt wird in der Werkfeuerwehr, zu der auch eine rege Altersabteilung gehört, großgeschrieben. Auch gemeinsame Aktivitäten gehören rund ums Jahr dazu.

„Wer bei uns dabei ist, macht das neben seiner normalen Arbeit im Betrieb“, erklärt Ansgar Rosemann. Michael Denoke ergänzt: „Die Firma ist für das Engagement der ehrenamtlichen Kameraden unglaublich dankbar. Da darf auch mal zusammen gefeiert werden.“

Dass die Werkfeuerwehr im kommenden Jahr ihren 80. Geburtstag also gebührend feiern wird, dürfte einleuchten.