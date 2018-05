Melle. Er ist gerade 80 geworden, aber das ist noch lange kein Grund, von der Bühne abzutreten: Fips Asmussen. Am Freitag, 1. Juni, gastiert die Comedy-Legende im Saloon in Melle-Westerhausen.

Die Presseagentur dpa hat Asmussen zum Geburtstag am 30. April mit einem Artikel gratuliert und auch auf den Meller Gig hingewiesen, allerdings für den 1. Mai datiert. Nach dem Motto: Heute noch Jubeltag, morgen schon wieder auf der Bühne. Hatten die Kollegen sich leider verkuckt, der 1. Juni ist das richtige Datum.

Mit Asmussen kommt eine Legende des deutschen Humorwesens nach Melle, die lange unterschätzt wurde. Weil: der erzählt ja nur Witze. Nicht etwa Kabarett, keine niedlichen Reime wie Heinz Erhard. Auch die Genauigkeit und Drama-Entwicklung eines Vicco von Bülow alias Loriot geht ihm ab. Nein, Witze. Vom Stammtisch, von der Straße, vom Bau, aus dem Höschen. Heutzutage füllt Markus Krebs damit Hallen, gilt Asmussen als Ahnherr. Doch lange hat es gedauert, bis die junge Generation Comedians ihn entdeckte.

Als Asmussen anfing, war er noch Komiker, die Amerikanisierung der Berufsbezeichnung hatte noch nicht eingesetzt. Ende der 1960er Jahre eröffnete er in Hamburg-Hohenfelde die Kabarett-Kneipe Violette Zwiebel in Doppelfunktion: Wirt und Interpret. Damals hatte er noch den Anspruch, den viele später vermissten, gab kabarettistische Lieder, Chansons und Gedichte von Tucholsky, Kästner, Weill und Brecht. „Vier Jahre lang habe ich jede Nacht bis früh um fünf den Alleinunterhalter gespielt“, zitiert ihn Wikipedia, „das gibt man irgendwann auf, da kommt die Sauferei dazu, ist ja logisch.“ Dem Onlinelexikon zufolge verlegte er sich ab 1973 auf das Erzählen von Witzen in rascher Folge.

Mit Beharrlichkeit trieb er seine Karriere voran, verkaufte nach Angaben seines Managements sieben Millionen Platten, bekam einmal Platin und dreimal Gold. Als ein Beleg für sein Durchhaltevermögen mag ein Auftritt in Alfred Bioleks Talkshow „Boulevard Bio“ gelten, die von 1991 bis 2003 im Ersten ausgestrahlt wurde, damals noch die ARD. Es war irgendwann in den 90-ern. Asmussen war zu Gast in der in Köln aufgezeichneten Sendung. Bevor die Gäste sich setzten, war ein kurzer Stehtalk Usus. Asmussen kommt rein, erzählt direkt einen Köln-Witz. Eisiges Schweigen im Publikum, da ist der Kölner ja empfindlich. Nach zwei, drei Sätzen Small Talk dann Platznehmen. Asmussen hat den Hintern noch nicht richtig hingepflanzt, da haut er schon den zweiten Köln-Witz raus. Diesmal schreit das Publikum vor Lachen. Spiel, Satz, Sieg.

Für solche Fälle gibt es schöne jiddische Wort Chuzpe, eine „Mischung aus zielgerichteter, intelligenter Unverschämtheit, charmanter Penetranz und unwiderstehlicher Dreistigkeit“, um erneut Wikipedia zu bemühen.

Welche dieser für einen Bühnenkünstler höchst nützlichen Eigenschaften er im Meller Saloon in Westerhausen unter Beweis stellen wird, davon können sich die Zuschauer Anfang Juni überzeugen. Asmussen selbst sieht es pragmatischer: „Ich bin gesund, ich kann arbeiten und habe ein neues drei-Stunden-Programm“.