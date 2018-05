Melle. Bei einem Verkehrsunfall ist am frühen Samstagabend ein Motorradfahrer bei Melle ums Leben gekommen.

Das bestätigte die Polizei auf Anfrage. Demnach war der Motorradfahrer auf der Küingdorfer Straße (L95) in Richtung Wellingholzhausen unterwegs. In einer Kurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Im Mercedes soll auch mindestens eine Person leicht verletzt worden sein.

Die Straße ist derzeit gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet. Die Sperrung zur Vermessung der Unfallstelle wird der Polizei zufolge noch mindestens zwei bis drei Stunden dauern.