Melle. Schon ein halbes Jahr vor seinem 16. Geburtstag brachte Timo Dieckmann das Thema Motorrad-Führerschein an den Abendbrottisch: „Ich wollte fahren, mobil sein“. Dazu hatte seine Mutter eine klare Meinung: Mobil sein? Klar. Gerade draußen in Küingdorf. Motorrad? Auf keinen Fall! Sie war es, die eine Lösung fand: Seit fast einem Jahr fährt der 16-Jährige nun Auto – auf öffentlichen Straßen, die Autobahn eingeschlossen. Ganz legal.

Möglich macht das eine Spezialanfertigung; ein umgebauter Fiat 500, der nach der Neugestaltung nun „ Ellenator “ heißt. Benannt nach dem Erfinder des Kniffs, der 16-Jährigen das Autofahren ermöglicht: Wenzeslaus Ellenrieder, genannt Wenzel (oder bayrisch Wenzl, wie die „Süddeutsche Zeitung“, die auch schon über den Möglichmacher berichtet hat).

Möglich gemacht hat der Automechaniker das Fahren für Minderjährige 2014 – aus dem selben Antrieb wie Timos Mutter: die motorisierte Fortbewegung des Sohnes sicherer zu gestalten. Nach einiger Tüftelei kam Ellenrieder in Westendorf-Dösingen im Allgäu auf die gar nicht so dösige Idee: er setzte die beiden Hinterräder eines Prototypen so dicht zusammen, dass sie aus verkehrsrechtlicher Sicht ein Auto in ein Dreirad verwandeln – und das darf mit dem Führerschein A1 für Leichtkrafträder (125 Kubikzentimeter) gefahren werden.

Ein Auto mit 45 Spitze kommt schon mal gar nicht infrage

Ein Auto, das kein Auto ist: ein Träumchen für so manchen Jugendlichen. Timo hat mit seinem Vater im vergangenen Jahr die Nummer 200 in Bayern abgeholt. Vorausgegangen waren familiäre Diskussionen. Weil sie gegen ein Motorrad war, hatte Mutter Kerstin Alternativen wie zum Beispiel das „Leichtauto“ Aixam eines französischen Herstellers gegoogelt. Das kam mit seinen 45 Spitze für Timo, der mit 13 Jahren Deutscher Meister im Quadfahren wurde, aber schon mal gar nicht infrage.

Mutti googelt weiter

Mutti googelte weiter. Fand den Ellenator, bringt ihn in die Diskussion am Abendtisch ein. Timo nicht überzeugt, aber auch nicht gänzlich desinteressiert. „Wie schnell fährt der?“ Hmm, 90 – nicht übel. Aber ein Fiat 500? Eher so ein Mädchenauto, findet Timo, „das wollte ich nicht.“ Fährt trotzdem mit Vater Ralf nach Bayern zu einem Händler, der mit Ellenrieder zusammenarbeitet, fährt dort den Ellenator zur Probe. Einigt sich mit den Eltern auf einen Fiat 500 S. S für Sport. Für schnittig. Für nicht uncool. Für nicht Mädchenauto. „Und auch nicht in so einer Quietschfarbe“, ergänzt Schwester Lara (13), die jetzt schon auf das motorisierte Erbe ihres großen Bruders spekuliert, wenn der nächstes Jahr 18 wird. Quietschfarben sind Pink oder Gelb. Geworden ist es Anthrazit. Mit schwarzer Innenausstattung. Blau abgesetzt. Ziemlich cool.

Ziemlich teuer. 11.400 Euro. Für den Umbau noch mal 5000 drauf. Inzwischen sind die Preise gestiegen. Der Transfer vom italienischen Kleinwagen zum deutschen Dreirad kostet nun 5580 Euro, hat Timo morgens noch gegoogelt, bevor nachmittags der Typ von der Zeitung kommt. Der junge Mann will korrekt Auskunft geben.

Technische Daten zum Ellenator aus einem Prospekt der Ellenator GmbH. Foto: Michael Hengehold





„Er hat sich unheimlich entwickelt in der Zeit“

„Manche denken, wir würden ihn mit dem Auto zu sehr verwöhnen“, erzählt die Mutter, „aber der Aspekt stand gar nicht im Vordergrund. Sondern Sicherheit und Verantwortung.“ Der Plan ist aufgegangen: „Er hat sich unheimlich entwickelt in der Zeit.“

Das Pferd finanziert den Sprit mit

Dass ein Auto gegenüber einem Bock Vorteile bietet, hat Timo schnell erkannt. „Das hat schon Spaß gemacht in der Fahrschule“, erinnert er sich, „aber jetzt: keine Klamotten, kein Helm, keine Handschuhe. Das ist im Alltag einfach viel praktischer. Und man kann Freunde mitnehmen und Taschen mit Sportsachen für die Schule oder Reitsachen.“ Denn auch mit nur einer Pferdestärke bewegt Timo sich gerne fort, genau wie seine Schwester. Unter anderem mit Turnierprämien finanziert er den Sprit für das Auto. „Ich bin sehr zufrieden.“

Die Privatsphäre ist allerdings hin

Von der Polizei angehalten wurde er noch nicht. Auch nicht auf seinen Touren über die Autobahn nach Osnabrück ins Nettebad, Kino oder „zu Mäckes“. Aber angequatscht wird er oft, fotografiert auch, bestaunt und angestarrt sowieso. Die Privatsphäre ist auch hin: „Jetzt weiß gleich jeder, wo ich bin oder am Wochenende war.“