Am 12. Mai 2018 findet die 38. Auflage des Meller Geranienmarkts statt. Foto: Karsten Grosser

Melle. Stadtfest mit Tradition: Der Geranienmarkt in Melle findet am 12. Mai 2018 mittlerweile zum 38. Mal statt. Die Stadt Melle und die Werbegemeinschaft Melle City erwarten Tausende Besucher. In unserer Übersicht finden Sie das Programm mit allen Terminen und Aktionen sowie Hinweise auf Straßensperrungen an diesem Tag.