pm Melle. Der Heimatverein Melle setzt die Reihe seiner Sonderveranstaltungen zum 100-jährigen Vereinsjubiläum fort: Am Sonntag, 13. Mai, beteiligt sich die Organisation mit dem Grönegau-Museum am 41. Internationalen Museumstag, der bundesweit mit einem abwechslungsreichen Programm verbunden ist. Das Motto der Veranstaltung: „Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher.“

Der Internationale Museumstag verfolgt das Ziel, auf die Bedeutung und die Vielfalt der Museen aufmerksam zu machen. Gleichzeitig ermuntert er die Besucher, die in den Einrichtungen bewahrten Schätze zu erkunden. Der Heimatverein Melle möchte es damit allerdings nicht bewenden lassen. „Um insbesondere junge Familien an unsere Einrichtung heranzuführen, bieten wir an diesem Tag auch ein Angebot für Kinder an – und zwar im Rahmen einer Stoff-Druck-Aktion“, erläutern die Vorstandsmitglieder Lisa Mach, Jürgen Krämer und Uwe Plaß, die für jeden Monat des Jubiläumsjahres mindestens eine besondere Veranstaltung vorbereitet haben. Im Mai gibt es gleich zwei besondere Höhepunkte: Zum einen die Herausgabe eines Sonderstempels und dreier Sonderbriefmarken mit Ansichten des Grönegau-Museums – eine Aktion, die der Heimatverein in Zusammenarbeit mit der Deutschen Post AG und den Briefmarkenfreunden Grönegau realisierte; zum anderen die Teilnahme am Internationalen Museumstag, an dem sich der Heimatverein Melle erstmalig beteiligt.

Farbenfrohe Stoffdrucke

Als Anlass dieses Aktionstages hält das Grönegau-Museum seine Türen in der Zeit von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. In dieser Zeit besteht für Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren in der Remise des Museums die Möglichkeit, unter fachkundiger Aufsicht farbenfrohe Stoffdrucke mit Blütenstempeln anzufertigen. Mit dieser Aktion will der Heimatverein auch dem Motto des diesjährigen Denkmaltages „Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher“ gerecht werden. Dieses Angebot ist kostenlos. Die Materialien werden vor Ort gestellt. Interessierte werden aus organisatorischen Gründen gebeten, sich per E-Mail unter info@heimatverein-melle.de für diese Aktion anzumelden.

Darüber hinaus gibt es für Jung und Alt das Gewinnspiel „Was bin ich?“, bei dem es darum geht, einen historischen Gegenstand aus dem Fundus des Museums namentlich korrekt zu benennen. Aus den eingereichten Teilnahmecoupons wird später der Sieger ermittelt, dem ein Melle-Gutschein im Wert von 50 Euro winkt. Zudem bietet der Heimatverein anlässlich des Internationalen Museumstages Sonderführungen durch die einzelnen Museumsgebäude an. Hierbei erhalten Interessierte die Möglichkeit, das Museum in seiner ursprünglichen Form zu besuchen.