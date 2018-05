Melle. Von Ahorn bis Zierapfel: Entlang der Hochzeitsallee in Melle stehen Dutzende Bäume unterschiedlicher Arten. Können Sie Akazie und Amber unterschieden? Erkennen Sie die Blätter von Buche, Eiche und Eberesche? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.

Die Vielfalt der rund 150 Bäume an der Hochzeitsallee in Melle-Mitte entlang der Else und des weiterführenden Weges zur Oldendorfer Straße ist groß. Birken, Buchen und Birne. Linde und Liebesbaum. Besonders beliebt scheint Ahorn bei den Paaren gewesen zu sein, die vor allem in den Jahren zwischen 2002 und 2007 die Bäume gepflanzt haben. Als sichtbares Zeichen für die Stärke ihrer Liebe. Mittlerweile dürfte so mancher Baum die Partnerschaft, für die er symbolhaft steht, überdauert haben.

Die Meller Hochzeitsallee wird von vielen unterschiedlichen Bäumen gesäumt. Foto: Karsten Grosser





Andere Bäume wurden der Geburt von Kindern oder Enkeln gewidmet. Die Jungen und Mädchen sind längst so alt, dass sie lesen können. Unter anderem auch die Schilder, die erklären, wer bei der Pflanzaktion an wen gedacht hat. Nun aber kommen Sie ins Spiel. Wir haben Fotos von 15 unterschiedlichen Bäumen gemacht. Können Sie die Bilder richtig zuordnen? Viel Spaß beim Raten und Klicken.