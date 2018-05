Melle. Pferde und Artisten präsentieren im Zirkus Francalli ihr Können. Der Zirkus gastiert in Melle an der Herrenteichstraße ab heute bis Sonntag, 13. Mai. Heute öffnet der Zirkus seine Türen um 18 Uhr.

Die Familie Francello präsentiert eine Pferde- und Artisten-Show, die sie bereits in Vorstellungen der bekannten Zirkusse Montecarlo und Krone gezeigt hat. Innerhalb der Familie ist bereits die fünfte Generation in die Show eingebunden. Sie wollen den Zuschauern ihre Tiere näherbringen und ihnen zeigen, dass Pferde nicht nur Arbeitstiere sind, sondern vielmehr Gefährten.

Insgesamt zählen zur Zirkusfamilie ein Andalusier-Hengst, sechs Araberhengste, 18 Kaltblute sowie ein Kamel. Elde Pferde und atemberaubende Artistik verspricht die Zirkusfamilie ihren Zuschauern. Der Andalusier-Hengst beherrscht eine Kapriole, Artistin Elena präsentiert Kunststücke in der Luft und Clown Francesco sorgt für Unterhaltung und Comedy in der Manege. Zwei Stunden dauert das Programm.

Vorstellungen finden statt samstags um 15 und 18 Uhr, montags und freitags um 18 Uhr und am Sonntag, 6. Mai, um 14 Uhr sowie Sonntag, 13. Mai, um 11 Uhr. Montags und freitags ist Familientag. Da kostet die Eintrittskarte nur acht Euro pro Person, in der Loge 15 Euro. Sonntags zahlen die Erwachsenen nur so viel wie ihre Kinder.