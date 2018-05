Geld aus Melle gegen Bildungsmisere

Melle. Die „Aktion Flamingo“ im Kirchenkreis Melle zur Unterstützung von Schulbildung in Südafrika kommentiert Christoph Franken für das „;eller Kreisblatt“.

Südafrika gilt als eines der reichsten Länder des Kontinents. Aber das ist relativ; Außerhalb der großen Städte befinden sich die Schulen in einem erbärmlichen Zustand. Eine Schiefertafel mit Rissen und ein paar Holzstühlchen davor sind dort oft das einzige Inventar.

Wer Geld hat, schickt seine Kinder ohnehin in teure Privatschulen. Und die anderen? Sie bleiben von Geburt an chancenlos in einer Arbeitswelt, die gut ausgebildete Fachkräfte benötigt.

„Aktion Flamingo“ ist da nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber einigen Kindern kann sie helfen und es können auch einige mehr werden, wenn viele Meller mitmachen. Tun Sie es!