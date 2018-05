Melle. Nachdem Hermann von der Forst gestorben war, gab es Ende Mai 1968 einen ausführlichen Nachruf sowie mehrere Traueranzeigen im Meller Kreisblatt. Keinem anderen Mitglied der früheren Meller NS-Elite wurde dies zuteil.

Von der Forst stammte „aus gutem Hause“. Zur Welt kam er 1892 in Bad Driburg. Der Vater war Bürgermeister, die Großväter Amtmann und Rentmeister, die Familie gut katholisch. Es war sicher zu erwarten, dass auch Hermann eine Karriere im Verwaltungsdienst machen würde. Allerdings standen einem solchen Vorhaben seine schulischen Leistungen entgegen. Das Gymnasium in Paderborn verließ er ohne Abitur. Vermutlich machte er stattdessen eine kaufmännische Ausbildung.

Hervortun konnte er sich jedoch als Soldat im Ersten Weltkrieg, wo er an den furchtbaren Schlachten an der Somme oder bei Verdun teilnahm. 1919 verließ er die Armee ausgezeichnet mit beiden Klassen des Eisernen Kreuzes als Leutnant der Reserve. Das war schon was.

Freundliche und gesellige Art

Wie viele andere junge Männer musste von der Forst nach Jahren des Frontdienstes sehen, im zivilen Leben Fuß zu fassen. Er lernte eine Frau kennen, heiratete 1920 und wurde Vater von drei Kindern. Später wurde er evangelisch. Seine Braut war eine „gute Partie“. Erna Herold war Tochter des Inhabers der Treibriemenfabrik Herold in Westerhausen – heute Westland Gummiwerke.

Als Schwiegersohn des Chefs wurde er Direktor der Fabrik, die allerdings im Zuge der Wirtschaftskrise 1932 Konkurs anmelden musste – sicherlich ein einschneidendes Erlebnis. Von der Forst wurde Mitglied der NSDAP und engagierte sich in mehreren Vereinen. Zu nennen sind Reiterverein, Schützenverein, Veteranenverein und Clubgesellschaft. Er war ein bekannter Mann in Melle, der überdies mit seiner fröhlichen und geselligen Art gut ankam bei der Bevölkerung.

Vom Bürgermeister zum Landrat

Das „richtige“ Parteibuch zahlte sich nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 schnell aus. Knapp zwei Monate später wurde er zum Meller Bürgermeister ernannt, da sein Vorgänger Gerhard als NS-Gegner galt. Wie es sich für einen NS-Funktionsträger gehörte trat er aus der evangelischen Kirche und der Clubgesellschaft aus. Über Umwege war von der Forst als Bürgermeister in die Familientradition eingetreten. Mit dem eigentlichen starken Mann in Melle – NSDAP-Kreisleiter Seidel – verstand er sich offenbar sehr gut. Im Januar 1935 folgte der nächste Karriereschritt: Landrat des Kreises Melle.

Von den Briten interniert

Im Zweiten Weltkrieg bekam von der Forst eine Abkommandierung zur Militärverwaltung nach Frankreich. Dort wurde er wegen Ungehorsam und Devisenvergehen verurteilt und versetzt. Er bat darum, sich durch Frontbewährung rehabilitieren zu können. Der über 50-Jährige wurde als einfacher Soldat an die Ostfront versetzt, wo er erneut dekoriert und wieder zum Leutnant befördert wurde.

1945 wurde er von den Briten interniert und nach langem Kampf 1949 als sogenannter Mitläufer entnazifiziert. Dabei führte man an, er sei kein Nutznießer des Regimes gewesen. Das war natürlich Unsinn. Der damals 40-jährige Pleitier verdankte seine politische Karriere ausschließlich den Nationalsozialisten. Anders als andere NS-Größen in Melle galt er jedoch nicht als Scharfmacher und bewahrte sich bei den Mellern stets einen guten Namen, wie zahlreiche Leumundszeugnisse belegen.

Vollintegriert in die Nachkriegsgesellschaft – und auch wieder evangelisch – starb Hermann von der Forst als Ehrenmitglied von Schützengilde und Kreisreiterverband am 29. Mai 1968. Vielen Mellern blieb er weniger als Bürgermeister und Landrat, sondern als Spirituosenverkäufer und launiger Ansager bei Reitturnieren in Erinnerung.