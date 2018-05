Flamingos sollen bald in Melle fliegen MEC öffnen

Sympathische Werber für die Aktion Flamingo: Hans-Georg Meyer-ten Thoren, Anke Meckfessel und Martin Steinke. Die Männer machen mit dem Laufdress auf ihren Sponsorenlauf aufmerksam. Foto: Christoph Franken

Melle. Wer sich engagiert, bekommt als sichtbares Zeichen für kurze Zeit einen kleinen Plastik-Flamingo in den Vorgarten oder in die Wohnung gestellt: Mit der „Aktion Flamingo“ unterstützt die ev. Landeskirche Bildungsarbeit in Südafrika. Der Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte macht mit.