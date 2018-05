Wo werden in diesem Satz die Kommata gesetzt? Diese Quizfrage stellt Jessica Tebest als Referendarin an der Lindenschule in Melle-Buer. Foto: Karsten Grosser

Melle. In unserem Lehrer-Quiz geht es dieses Mal hauptsächlich um grundlegende Deutschkenntnisse. Jessica Tebest, Referendarin an der Lindenschule in Melle-Buer, hat zehn Fragen zusammengestellt, die von der vollendeten Vergangenheit bis in die vollendete Zukunft reichen. Wie gut schneiden Sie bei dieser Zeitreise ab?