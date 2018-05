Elf Platzverweise bei Maiparty am Weberhaus in Melle MEC öffnen

Zahlreiche ehrenamtliche Helfer versorgten betrunkene Partygäste auf der Mai-Party am Weberhaus. Foto: Christina Wiesmann

Melle. Wesentlich ruhiger als in den vergangenen Jahren verlief die Party am Weberhaus am 1. Mai. Dieses Fazit zog die Polizei einen Tag nach dem Feiertag.