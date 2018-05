Der ehemalige BMX-Club Rödinghausen hat nach dem Vereinssitzwechsel von Nordrhein-Westfalen auf Meller Gebiet seinen Namen geändert und sich den niedersächsischen Verbänden angeschlossen. In diesen Tagen startet der BMX-Club „Race Hawks Melle“ in die Rennsaison 2018.

Melle. „Der Vereinssitzwechsel war nötig geworden, da uns von der Stadt Melle ein Grundstück in Melle-Bruchmühlen zur Verfügung gestellt worden ist. In Nordrhein-Westfalen gab es kurz- bis mittelfristig keine Erweiterungsmöglichkeiten“, berichtet Melanie Weintuch, Schriftführerin des Vereins.

Der landesübergreifend tätige Verein wird eine neue Bahn am alten ungenutzten Sportplatz in Bruchmühlen bauen, um national und international auf Dauer mithalten zu können. Auf der neuen Wettkampfbahn sollen auch Bundesliga-Rennen ausgetragen werden. Die Piste soll doppelt so groß werden wie die bestehende Trainingsanlage, die sich knapp hinter der Grenze im Rödinghausener Teil von Bruchmühlen befindet.

Nach Unterschrift des Pachtvertrags möchte der Verein schnell den Bauantrag stellen, um möglichst noch in diesem Sommer mit dem Bau der BMX-Wettkampfbahn in Bruchmühlen zu beginnen. In den nächsten Wochen soll bereits damit begonnen werden, die alten Sanitäranlagen und Umkleidekabinen zu renovieren.

Das Vereinstraining findet vorerst weiter auf der alten Bahn am Kiebitzgrund in Rödinghausen statt. Dort wird aktuell und auch künftig ein wöchentliches Schnuppertraining angeboten. Fahrräder und Helme können vor Ort ausgeliehen werden.

Der Name Race Hawks (übersetzt: Rennfalken) soll für einen schnellen, wendigen und zielorientierten BMX-Sport stehen. Mit dem Umzug und dem Namenswechsel hat sich der BMX-Club auch ein neues Maskottchen zugelegt, den dreijährigen Falken „Pitter“. Zudem werden die Sportler in dieser Saison in neuen Trikots unterwegs sein.

Nordcup-Rennen

Das erste Bundesligarennen dieses Jahres hat für die Lizenzfahrer der Race Hawks im April in Bispingen stattgefunden. Die Anfänger starten mit dem Nordcup-Rennen am 6. Mai in Bispingen in die Saison. Auf der kleinen Hausbahn des BMX-Clubs wird es am 2. Juni ein Rennen der OWL-Serie geben.

Schnuppertraining: Anmeldung unter Telefon 0176/22385543.