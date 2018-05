Nach der Absage der alljährlichen Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) am 1. Mai in Melle organisierte Peter Gräber, langjähriges Gewerkschaftsmitglied, kurzerhand selbst ein kleines Treffen vor dem historischen Rathaus am Marktplatz.

„Ich will nicht, dass die Tradition der 1.-Mai-Kundgebungen in Melle unterbrochen wird. Seit dem Krieg hat jedes Jahr ein Treffen der Gewerkschaften stattgefunden,“ erklärte Peter Gräber seine Motivation für die spontane Aktion. Er empfinde es als traurig und beschämend, dass mit dieser Tradition gebrochen werden könnte.

Karl-Heinz Tiemann nickte bestätigend zu den Worten seines Mitstreiters: „Früher fand die Kundgebung mit vielen Teilnehmern im Kurgarten statt. Zum Teil hat die Polizei die Strecke vom Bahnhof bis dorthin abgesperrt.“ Heute sei der Polizeieinsatz am Weberhaus nötig und nicht mehr bei ihnen. Er und Peter Gräber sind bereits seit 50 Jahren Teilnehmer der Veranstaltungen am 1. Mai und waren immer in der Gewerkschaft engagiert. Ein „Tag der Arbeit“ ohne Kundgebung des DGB ist für beide nicht vorstellbar.

„Junge Leute begeistern“

„Die heutigen Betriebsräte sollten sich ein Vorbild an diesen alten Streitern für die Rechte der Arbeiter nehmen,“ erklärte Vahdettin Kiliç und nickte zu Peter Gräber und Karl-Heinz Tiemann hinüber. Vielen sei gar nicht mehr bewusst, was die Gewerkschaften in all den Jahren für die Arbeitnehmer erstritten hätten und hielten die Errungenschaften daher für selbstverständlich.

Es sei wichtig, die jungen Leute für die Arbeit der Gewerkschaften wieder zu begeistern und ihnen deren Wichtigkeit zu verdeutlichen. Man dürfe sich nicht auf den Verdiensten der Väter ausruhen, sondern müsse weiterhin für die Rechte der Arbeiter einstehen, war die einhellige Meinung der Anwesenden. „Nur gemeinsam sind wir stark,“ erklärte Gräber, „man muss sich nur anschauen, wie die Arbeitsbedingungen in den Pflegeberufen, für Arzthelferinnen oder auch Rechtsanwaltfachangestellte sind. Ohne eine gemeinsame Organisation gebe es keine Verbesserung.

Es geht auch ums Gedenken

Er hoffe, dass die Menschen nicht vergessen würden, dass der 1. Mai nicht nur ein zusätzlicher freier Tag sei: Es gehe unter anderem um das Gedenken an all diejenigen, die für die Rechte der Arbeiter gekämpft hätten – oft auch unter Gefahr des eigenen Wohlergehens, verdeutlichte Peter Gräber.

Die anwesenden Gewerkschafter wollten mit ihrem Treffen vor dem Rathaus ein Zeichen setzen. Auch wenn sie dieses Mal nur wenige waren, machte ihre Aktion eines deutlich: Es ist wichtig, für seine Überzeugungen einzustehen und Flagge zu zeigen.