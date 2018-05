Melle. Nach zwei zuletzt schwachen Auftritten in Gretesch und Ankum gewannen die Landesklassen-Handballer der HSG Grönegau-Melle am Samstag das Rückspiel gegen die Reserve der HSG Osnabrück souverän und deutlich mit 33:21 (16:10) und nahmen so erfolgreich Revanche für die unnötige Niederlage aus dem Hinspiel in Osnabrück.

Die Hausherren kamen gut in die Partie, legten schnell eine 5:1-Führung vor und zwangen so den Gast schon nach knapp acht Minuten zu einer ersten Auszeit. In der Folge kamen die Hasestädter zwar etwas besser zurecht, ohne dass sie den Männern in Blau jedoch richtig gefährlich werden konnten.

Immer wieder nutzten die Meller Paraden ihres sehr gut aufgelegten Torwarts Carsten Placke oder Ballgewinne im eigenen Abwehrverbund zu schnellen Gegenstößen mit erfolgreichem Abschluss. So hatte sich die Lührmann-Sieben zur Pause bereits einen komfortablen 16:10-Vorsprung herausgespielt.

Nach dem Seitenwechsel knüpften die Grönegauer an die gute Leistung aus dem ersten Abschnitt an. Dabei ließen sie sich auch nicht von einer frühen, aber vertretbaren roten Karte (32. Minute) gegen Christian Spellmann aus dem Rhythmus bringen, der in der ersten Hälfte klug auf der Mitte Regie geführt hatte. Die Gastgeber kompensierten den Verlust mit variablem Spiel und strahlten von allen Positionen Torgefahr aus. Besonders Matheo Raude (8) und Torben Bode (6) überzeugten als Toptorschützen der Begegnung mit äußerst präzisen Torwürfen. Sie fanden auch noch die kleinste sich bietende Lücke und nutzten diese konsequent. Am Ende stand ein in der Höhe verdienter 33:21-Sieg an der Anzeigetafel.

Entsprechend zufrieden zeigte sich Frank Lührmann, Coach des Tabellenzweiten, nach der Partie: „Mit der Leistung und Einstellung von heute hätten wir in den vergangenen beiden Spielen nicht so schlecht ausgesehen. Dass wir es können, wissen wir, nur die Schwankungen müssen wir abstellen.“

Am kommenden Freitag wird um 20.30 Uhr in Neuenkirchen das ausgefallene Heimspiel gegen den TuS Bramsche II nachgeholt.

HSG: Carsten Placke (Torwart/15 Paraden), Florian Kienker (Torwart), Matheo Raude (8 Tore), Torben Bode (6), Lukas Vahle (3), Sascha Osthues (1/1), Jan Möllers (1), Thomas Allerdissen, Leon Bartels (1), Jannik Lampen (5/4), Nico Lindenthal (1), Christian Spellmann (2), Mattis Krystosek (2), Christian Möllers (3).