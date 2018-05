pm Spenge. Ausgezeichnete und international agierende Musiker geben sich die Ehre, ihr musikalisches Talent an zwei Konzertabenden an der Werburg in Spenge zu präsentieren. Bereits zum 7. Mal lädt die Stadt gemeinsam mit der Stiftung der Volksbank Enger-Spenge zu den Spenger Kulturtagen ein. Noble Saxophonklänge am 4. Mai und brillante Gitarrengriffe am 5. Mai – ergänzt durch ein kulinarisches Angebot – sollen den Besuchern einen stilvollen Abend vor historischer Kulisse bieten.

Schon der erste Konzertabend am Freitag, 4. Mai, bietet mit dem „Pindakaas Saxophon Quartett“ ein musikalisches Feuerwerk. Das Quartett vereint in seinem musikalischen Repertoire Genres von Barock und Klassik bis hin zu Tango Nuevo und Jazz. Ihr Instrument: das Saxophon. Thorsten Floth (Sopransaxophon), Guido Grospietsch (Altsaxophon), Anja Heix (Tenorsaxophon) und Matthias Schröder (Baritonsaxophon) wissen seit zwanzig Jahren die Kompositionen aller Jahrhunderte mit ihren Instrumenten neu zu interpretieren.

Querdenker

Das Ensemble gab Konzerte im Rahmen bekannter Festivals, etwa beim International Summer Festival in Kuwait, dem Arts & Galloway Festival in Schottland oder der Deutsch-Italienischen Kulturwoche in Italien. Kammer- und Kirchenkonzerte gaben die Saxophonisten auch in der Schweiz, den Niederlanden sowie in ganz Deutschland. Als Querdenker in der Kammermusikszene bekannt und mit dem „Kulturpreis“ ausgezeichnet, präsentieren die Pindakaas (aus dem Niederländischen: Erdnussbutter) in ihrem Programm „AMERICA!“ amerikanische Klassiker der Musikgeschichte in einem neuen, noblen Gewand.

Technische Brillanz

Auch das „Katona Twins – Gitarrenduo“ ist international zu Hause und macht in Spenge Halt. Die ungarisch-brasilianischen Zwillingsbrüder aus Liverpool setzen das musikalische Programm am Samstag, 5. Mai, fort. Vom Londoner Daily Telegraph als „the classical world´s best known guitar duo“ betitelt, begeistern Peter und Zoltán Katona Gitarrenfans aus aller Welt mit ihrer einzigartigen Bühnenpräsenz, technischer Brillanz und einem musikalischen Crossover an populären Stilrichtungen.

Große Bühne

Mit nur zwei Gitarren ausgestattet bespielen die Katona Twins die großen Bühnen dieser Welt: Carnegie Hall in New York, Wigmore Hall und Royal Festival Hall in London, Kölner und Berliner Philharmonie, Suntory Hall in Tokio und Tschaikowski Konzertsaal in Moskau. In Spenge präsentieren die Gitarrenvirtuosen ihr Programm „Von Fandango bis Tango“ mit „Tänzen aus aller Welt für zwei Gitarren“. Die Besucher dürfen sich auf Klassiker der spanischen Literatur von Komponisten wie Astor Piazolla, Luigi Boccherini, Béla Bartok, Manuel de Falla und Django Reinhardt freuen.

Themenrundgang

Beide Konzerte in der Scheune der Werburg Spenge beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt pro Konzert 15 Euro inklusive Begrüßungsgetränk und kulinarischer Kleinigkeit. Karten sind im Vorverkauf im Bürgerbüro der Stadt Spenge und bei der Buchhandlung Nottelmann zu erwerben. Am Freitag, 4. Mai, bietet das Werburg-Museum um 18 Uhr zudem einen Themenrundgang zur Sonderausstellung „Die Sage vom Mailäuten“ an. Infos und Anmeldung hierzu direkt beim Werburg-Museum. Weitere Informationen zu den Spenger Kulturtagen gibt es bei der Stadt Spenge, Kultur und Stadtmarketing, Tel. 05225/8768-400 oder 8768-123.