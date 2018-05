Melle. Den „Tag des Wolfes“ ruft der NABU jedes Jahr zum 30. April aus. Ziel dieses Tages ist es, mit Informationsveranstaltungen Ängste in der Bevölkerung abzubauen. Wolfsberater Meinhard Krüger aus Melle sieht die Verbreitung des Wolfs in unserer Kulturlandschaft im Interview jedoch kritisch.

Zunächst eine Größeneinordnung Herr Krüger: Wie viele Wölfe leben dauerhaft sesshaft in Niedersachsen und wie entwickeln sich ihre Bestände?

Meinhard Krüger: Die letzte offizielle Zahl der erwachsenen Wölfe in Niedersachsen nannte Raoul Reding, der Wolfsbeauftragte der Landesjägerschaft Niedersachsen im Oktober 2017. Bis dahin waren es 150 ausgewachsene Wölfe. Hinzurechnen muss man da eigentlich aber auch noch die 44 Welpen des Jahrgangs 2016. Bei der Zählung wurden nur die Wölfe berücksichtigt, die damals mindestens 22 Monate alt waren und somit als erwachsen und geschlechtsreif anerkannt sind. Derzeit gibt es insgesamt 15 Wolfsrudel in Niedersachsen und mindestens sieben neu gebildete Paare. Vor einem Jahr waren es noch acht Rudel.

Die Zahl der Wolfsrudel in Niedersachsen hat sich also innerhalb eines Jahres beinahe verdoppelt. Wie viele Wölfe „verträgt“ Niedersachsen?

Krüger: Ich kann nur den Vergleich ziehen zu anderen Ländern Europas, in denen der Wolf lebt. Schweden hat eine ein Drittel größere Fläche aber nur ein Achtel der Bevölkerung Deutschlands. Dort leben 34 Rudel, wir haben über 60 Rudel (Stand 2017).

Wölfe sind wanderfreudige Tiere, die Strecken von bis zu 70 Kilometer pro Nacht zurücklegen können. Würden Wölfe nicht einfach abwandern, wenn es ihnen zu eng wird, die Konkurrenz ihrer Artgenossen zu groß?

Wohin sollen sie denn abwandern? Eine Abwanderung in das Meer gibt es nur bei Lemmingen. Der Wolf hat den Trend nach Nordwesten zu wandern, in unserem Fall also Richtung waldarme Niederlande und Nordsee. Wie es weitergeht, wenn die Tiere dort ankommen, bleibt abzuwarten. Als Kanalschwimmer sind Wölfe bisher noch nicht aufgetreten.

Wolfsberater Meinhard Krüger bekommt jedes Jahr von seiner Tochter ein neues Buch über Wölfe geschenkt. Besonders gerne liest er in „Der Wolf: Ein Raubtier in unserer Nähe“ von Hansjakob Baumgartner. Foto: Carolin Hlawatsch





Setzt dann nicht eine natürliche Selbstregulation ein, sodass die Zahlen in einem Territorium weitestgehend konstant bleiben?

Krüger: Wolfsforscherin Elli H. Radinger, die seit über 25 Jahren Verhaltensbeobachtungen an diesen Tieren in freier Wildbahn betreibt, sagt: „Das beste, was wir für die Wölfe tun können, ist sie einfach in Ruhe zu lassen. Sie müssen nicht reguliert werden, sondern regulieren sich selbst.“ Der Wolf ist das robusteste, hochmobilste und vermehrungsfreudigste Großraubtier, das ich kenne. Die Wölfe würden sich, einmal an der Küste angekommen, in Niedersachsen verteilen. Verteilung hört da auf, wo natürliche Hindernisse dem entgegenstehen.

Und irgendwann, wenn es zu viele sind, wenn der Konkurrenzdruck wächst, würden sie anfangen sich selbst zu regulieren, richtig?

Krüger: Hier stelle ich wieder einen Vergleich mit dem Ausland an. In Jakutien (Russland) wird im Augenblick eine staatliche Bekämpfungsaktion gegen Wölfe durchgeführt, mit Hubschraubereinsatz und motorisierten Jägergruppen um die Zahl der dort sehr zahlreichen Wölfe und den Schäden an der Rentier- und Pferdehaltung radikal zu verringern. Dort reguliert sich die Wolfspopulation nicht von alleine.

In der Politik wird über eine Änderung des strengen Schutzstatus beim Wolf diskutiert. Noch steht er unter Naturschutz. Würde er aber in das Bundesjagdgesetz überführt, so wie es zum Beispiel der Deutsche Jagdverband fordert, dürften seine Bestände auf ein festgelegtes Maß reduziert und verhaltensauffällige Wölfe getötet werden. Wie stehen Sie dazu?

Krüger: Der Wolf sollte unbedingt in das Jagdrecht aufgenommen werden, so wie es in elf anderen Ländern der EU der Fall ist. Vorbildlich ist die Regelung in Schweden und Finnland, wo Wölfe zur Abwehr akuter Gefahr geschossen werden dürfen, bei der sogenannte Schutzjagd.

In anderen europäischen Ländern wie zum Beispiel Italien oder Frankreich ist der Wolf nie verschwunden. Dort lebt er seit jeher in Koexistenz mit dem Menschen und es wird scheinbar weniger Aufhebens darum gemacht. Aber auch dort leben Weideviehhalter die ihre Herden vor dem Beutegreifer schützen müssen. Können wir uns da nicht einiges abgucken?

Krüger: Zunächst einmal zu Schutzzäunen. Die können von Wölfen überwunden werden, es sei denn sie sind mindesten 2,80 Meter hoch. Das belegt das Gutachten des Bundeslandwirtschaftsministeriums über Mindestanforderungen zur Haltung von Säugetieren, etwa in Zoos. Einzig Herdenschutzhunde können den Wolf abwehren, allerdings nur, wenn diese Hunde auch über ein gewisses Aggressionslevel verfügen. Die Haltung solcher großen, aggressiven Hunde ist in Gebieten wo Wanderer, Radfahrer oder Kinder unterwegs sind, so wie es in unserer dicht besiedelten Landschaft fast überall der Fall ist, bedenklich.

Die Rückkehr des Wolfes weckt trotz vermeintlicher Probleme vielfach positive Emotionen, wie es auch die aktuelle NABU-Umfrage zeigt. Was können Sie dem Wolf positives abgewinnen?

Krüger: Der Wolf an sich ist ein faszinierendes Raubtier, mit enormer Witterung, anmutig in der Bewegung, ein eleganter Langstreckenläufer. In unsere Landschaft passt er als Nahrungsgeneralist aber nicht, insbesondere wenn man auf sensible Tierarten wie die Bodenbrüter Birkhuhn, Großer Brachvogel, Goldregenpfeifer oder Großtrappe Acht gibt. Unsere Landschaft im Kreis Osnabrück ist von 168 Menschen pro Quadratkilometer bewohnt und Lebensraum für 151000 Rinder, sowie 12500 Pferde und zirka 9000 Schafe.

Herr Krüger, sie sind Wolfsberater. Welche Lösung zum konfliktarmen Leben mit dem Wolf, außer der einfachsten, ihn abzuschießen, bieten Sie sonst an?

Krüger: Genau wie Ministerpräsident Stephan Weil am 10. Juni 2017 in der NOZ geäußert hat: „Wölfe müssen auf ein vernünftiges Maß begrenzt werden, um die Ängste der Menschen ernst zu nehmen“.