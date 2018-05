Sängerin Katie Freudenschuss mit Soloprogramm in Bünde MEC öffnen

Sagt und singt ungeschönt die Wahrheit im Universum in Bünde: Katie Freudenschuss. Foto: Marco Sensche

Bünde. Mit Mut zu Gefühl und Pathos fordert Katie Freudenschuss in ihrem Soloprogramm „Bis Hollywood is eh zu weit“ für ein bisschen mehr Glamour im Alltag – für alle. Am Samstag, 5. Mai, ist zu ab 20:30 Uhr im Universum Bünde zu Gast.