Schönes Lob für das Team der Meller Bibliothek

Bibliotheken sind auch für Kinder eine wahre Fundgrube. Dort finden sie unzählige Kinderbücher für alle Altersklassen. Foto: David Ebener

Melle. Die Bibliothek in Melle liegt bei den Bürger der Stadt hoch im Kurs. Nicht nur diejenigen, die sie regelmäßig besuchen, sondern auch die Meller, die nur selten oder gar nicht in die Bibliothek gehen, sehen in ihr eine wichtige Institution für die Stadt. Ein schöneres Lob für die Arbeit der Leiterin und ihrer Mitarbeiter kann es kaum geben , meint unsere Kommentatorin.