Die Prüfer Wilhelm Kollmeyer, Sascha Rieke und Anne Meyer zu Riemsloh mit den Prüflingen Nicole Iickhoff und Marcel Winkelmann (von links) während der praktischen Prüfung in Neuenkirchen. Foto: Detlef Radke

pm Neuenkirchen/Oldendorf. Nach acht Monaten intensiver Ausbildung stellten sich in den vergangenen Tagen 26 Prüflinge aus dem Osnabrücker Land in Melle der staatlichen Jägerprüfung. Der Trend, dass zunehmend Frauen die Jägerprüfung ablegen, bestätigte sich mit einer Quote von 20 Prozent.