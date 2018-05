Melle. Sieben Jahre hat der gesamte Prozess der Promotion gedauert, jetzt liegt das Ergebnis auf 435 Seiten vor: Ulrike Koop hat ihre Doktorarbeit über die Wertschätzung der Meller Stadtbibliothek beendet.

Es ist ein deutschlandweit einmaliges Projekt, das die Leiterin der Stadtbibliothek umgesetzt hat. Viel Zeit, Energie und Kraft hat Ulrike Koop investiert: „Sehr anstrengend, aber total spannend“, lautet ihr Fazit.

Um möglichst aussagekräftige Resultate zu erzielen, hat Ulrike Koop einen nicht alltäglichen Weg bestritten: Sie holte die Meller Bevölkerung und die Politik für eine Befragung mit ins Boot, um das Projekt auf eine möglichst breite Basis zu stellen. Deren Ergebnisse sind schon bemerkenswert: 6500 Fragebögen hat sie an nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Bürger der Stadt verschickt, außerdem an 133 Kommunalpolitiker.

Rücklaufquote von 28 Prozent

Die überaus hohe Rücklaufquote hat sie überrascht, zugleich aber sehr erfreut: 1800 Fragenbögen hat sie zurückerhalten. So haben 28 Prozent der Einwohner geantwortet und 56 Prozent der Politiker: „Manche Leute haben sogar bei mir geklingelt und mit mir über die Befragung gesprochen; es waren schon tolle Reaktionen dabei“, resümiert Ulrike Koop. Marktforscher bewerten bei einer schriftlichen Befragung eine Rücklaufquote von 15 Prozent schon als bemerkenswert hoch. Dass es im Fall von Ulrike Koop sogar 28 und 56 Prozent sind, bestätigt die Annahme, dass die Stadtbibliothek ein hohes Ansehen genießt, und zwar nicht bei den Menschen, die sie regelmäßig nutzen, sondern auch bei denjenigen, die sie selten oder gar nicht besuchen, sie aber trotzdem als wertvoll bewerten.

Wertvolle Information

„Für den Kultur- und Freizeitbereich hat die Umfrage wertvolle Informationen geliefert“, betont Ulrike Koop, nachdem die Antworten ausgewertet sind.

Anzeige Anzeige

In der Befragung ging es um die Wertschätzung, Nutzung und Angebote der Stadtbibliothek, außerdem um die Lebensumstände der Befragten. Auch die finanzielle Bewertung der Bibliothek im Sinne einer theoretischen Zahlungsbereitschaft spielte eine Rolle: „60 Prozent der Bevölkerung wäre zu einer Sonderzahlung bereit, diese hohe Zustimmung hätte ich nicht erwartet“, räumt Ulrike Koop ein. In Zahlen ausgedrückt halten demnach die Bürger eine jährliche Sonderabgabe von 17,33 Euro für angemessen, die Politiker wären bereit, 17,18 Euro pro Jahr zu bezahlen, um die Bibliothek zu erhalten.

Es ist das erste Mal in Deutschland, dass es eine derart breit aufgestellte Befragung zur Wertschätzung einer Bibliothek gibt, erklärt Ulrike Koop: „Das ist schon etwas Besonderes, zumal die Ergebnisse zeigen, dass die Wertschätzung für die Bibliothek sehr hoch ist. Das ist eine Bestätigung für die Arbeit der Bibliotheken an sich und speziell eine Anerkennung für Melle“. Man wisse nun, so Ulrike Koop, dass das Geld, das in die Bibliothek investiert werde, gut angelegtes Geld sei.

Ulrike Koop hatte am einzigen Lehrstuhl für öffentliches Bibliothekswesen Deutschlands bei Professor Konrad Umlauf an der Humboldt-Universität in Berlin promoviert. Bürgermeister Reinhard Scholz hatte zum Start der Befragung von einem „Glücksfall für Melle“ gesprochen, da es anhand der Ergebnisse möglich sei, die Kundenorientierung der Bibliothek zu steigern.

Alle Ergebnisse können im Internet unter http://dx.doi.org/10.18452/18125 eingesehen werden.